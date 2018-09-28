鄠邑区拆除海航别墅项目 已累计拆违超31万平方米

鄠邑区草堂山居违建拆除现场。
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 田磊）近日，西安鄠邑区全区加速推进全区秦岭北麓违建整治工作，特别是别墅项目，继23日集中开展西安院子的第二轮拆除后，今天（9月28日），海航西安草堂科技产业配套园(草堂山居)项目第二期拆除工作正按照整治工作进程如期进行。
西部网记者在拆除现场了解到，海航西安草堂科技产业配套园(草堂山居)项目由西安海航置业有限责任公司在鄠邑区草堂镇环山路以北建设，已建设别墅142栋281套，占地面积461.34亩。
9月13日，鄠邑区拆除草堂镇海航西安草堂科技产业配套园位于建设西区，未取得施工许可证的正在建设的46栋别墅，5个基坑，20日完成拆除，拆除违建面积20290.31平方米。违建拆除后，鄠邑区迅速对60余亩违建土地进行了垃圾清运，近日正在覆土平整作业，计划9月30日前完成复绿工作。
今天，鄠邑区依据相关法律法规，再次组织公安、住建、国土、草堂镇政府等部门80余人，拆除机械40台、洒水车8辆，对鄠邑区海航草堂山居项目开展第二次违建集中拆除行动。鄠邑区副区长杨战海告诉记者，此次将集中对该项目未取得施工许可证的，正在建设的23套违建别墅进行拆除。计划3天完成约11000平方米的违建拆除任务，拆除与垃圾清运将同步推进，并及时完成后续的覆土平整、复绿植绿工作。
记者获悉，亚建高尔夫项目另一处的违建别墅已于9月15日拆除完毕，鄠邑区林业局按照相关要求对土地进行验收，验收结果符合种植条件。今日，林业局将按计划完成680棵油松，1000余棵竹子的载种任务。林业局现场负责人告诉记者，他们将会在两年的养护期内，对复绿点做好定期除草浇水、病虫害防止等工作，确保彻底整治到位。
截止昨天（9月27日），鄠邑区全区累计拆除违建402宗703处，拆除违建总面积315454.69平方米（其中别墅类29宗314栋331套，面积109416.78平方米）。
编辑： 焦晓珊
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