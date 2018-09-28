聚焦优化提升营商环境热点问题 省人大常委会开展专题询问

西部网讯（记者 彭芬）“民营企业被差别化对待，有什么解决方案？”“企业注销难的原因是什么？”“‘村霸’、‘沙霸’、‘路霸’等恶势力仍然存在，如何打击？”“针对融资难、融资贵有哪些措施？”9月27日，陕西省十三届人大常委会第五次会议举行联组会议，11位省人大常委会委员和省人大代表就我省优化提升营商环境工作的热点难点焦点问题向相关部门犀利发问。会议由省人大常委会副主任梁宏贤主持。

民营企业被差别化对待如何解决？

放宽市场准入、加大金融支持、提升政府服务水平

“《陕西省优化营商环境条例》第14条规定，非公有制市场主体与国有市场主体应享受同等侍遇。但在实际调研中发现民营企业，尤其是中小微企业在市场准入、金融支持、政府服务方面差别化待遇问题普遍。请问此类问题存在的原因是什么?目前做了哪些工作?成效如何?下一步的解决方案是什么?”省人大常委会委员乔军问道。

省发改委副主任刘迎军回答，关于民营企业，特别是中小微企业遭遇差别化对待的问题，主要有三方面原因：一是政策层面上，民间资本市场准入难；二是金融机构层面上，在民营企业贷款方面条件较为苛刻；三是政府部门服务还不到位。

刘迎军表示，针对这些问题，陕西各级各方面做了大量工作，也取得了一定成效。“今年上半年，全省新登记市场主体和新增注册资本同比分别增长42.9%和23.3%。民间投资增长24.2%，增速居全国第一位。”下一步，省发改委将进一步采取有效措施，放宽市场准入、加大金融支持力度、大力提升政府服务水平，着力支持小微企业发展。

针对企业注销难有何举措？

实行简易注销改革

“在调研中有企业反映，目前工商注册简化便捷，审批时间短；但注销还是程序繁琐，周期较长。注销难的原因是什么？目前做了哪些工作，有什么成效？”省人大常委会委员赵亚宏问道。

省工商局副局长耿普霞介绍，以公司为例，注销时要提交十种材料，工商部门对提交材料齐全、符合法定形式的注销申请，即时办结。

“据我们掌握，公司注销难主要发生在公司清算过程中。”耿普霞说，《公司法》明确要求，公司应当在解散事由出现后要成立清算组，独立完成清算，周期较长；如果公司债权债务比较复杂，各项遗留问题比较多，清算过程会更长。同时，公司注销时要在相关媒体上公告45天，还需要到税务部门完成清税相关手续。

耿普霞表示，针对这类问题，2016年1月，省工商局出台了《关于试点实行企业简易注销程序的意见》，在每个市辖区范围内选取2-3个县级局，对领取营业执照后未开展经营活动或已开展经营活动但无债权债务的企业实行简易注销改革试点。2017年3月1日起，在全省全面实施，对符合条件的简易注销申请当场办结。

打击“村霸”等恶势力成效如何？

打掉犯罪团伙219个 抓获涉案人员5415人

省人大常委会委员朱峰询问，“目前，市场主体的建筑施工和生产经营场所仍然存在着村霸、沙霸、路霸等恶势力，强揽工程、强行装卸、强买强卖等恶行时有发生。对此有什么具体的举措，成效如何？下一步有什么工作计划？”

省公安厅相关负责人表示，省公安厅把优化营商环境与扫黑除恶专项斗争有机结合，高度重视，迅速部署推进，深入发动，全面开展排查，重拳出击，依法严厉惩处。“目前，全省共打掉涉黑犯罪组织16个，打掉恶势力犯罪集团45个，打掉恶势力犯罪团伙219个，破获涉恶犯罪案件2629起，抓获涉案人员5415人，查处涉黑涉恶公职人员44人。”

该负责人说，为进一步优化提升营商治安环境，加大对涉企犯罪打击力度，下一步省公安厅将针对短板，强化线索摸排，加大群众发动力度，强化案件侦办，向破坏营商环境的各类犯罪发起凌厉攻势，为全省经济社会发展营造良好的社会治安环境。

把软环境优势转化为经济发展硬实力

为新时代陕西追赶超越提供坚实支撑

梁宏贤强调，优化提升营商环境事关全省经济社会健康发展，询问是动力，回答是承诺，改进和推动工作是目的。希望省政府及相关部门能以此次会议为契机，真抓实做，形成合力，务求实效，努力提升我省营商环境工作法治化水平，把软环境优势转化为经济发展硬实力，为新时代陕西追赶超越提供坚实支撑。

副省长陈国强表示，省政府及相关部门将严格落实省人大常委会审议意见，查找工作不足，改进工作方法，细化工作内容，提高工作效率，深入贯彻落实我省优化营商环境条例，坚持“三位一体”协同推进，切实加强作风建设，以实际行动推动我省优化营商环境工作再上台阶。

编辑： 焦晓珊