1-8月陕西房地产开发投资同比增长16.4% 房屋施工速度加快

西部网讯（记者 李卓然）前8月，陕西省房地产开发运行情况如何？近日，记者从陕西省统计局了解到，今年1-8月，陕西省房地产开发企业完成投资2160.24亿元，同比增长16.4%，增速比1-7月提高1.5个百分点，比全国平均增速高6.3个百分点。陕西全省房地产开发投资增速在一季度探底后，一路持续回升，成为去年下半年以来的最高点。

今年1-8月陕西商品房销售面积达2405.27万平方米，同比增长12%，增速比1-7月回落0.2个百分点，比全国平均增速高8个百分点；其中，住宅销售面积2085.42万平方米，增长8%，比1-7月提高0.1个百分点。商品房销售额1987.05亿元，增长40.6%，比1-7月提高1.3个百分点；其中，住宅销售额1641.69亿元，增长35%，增速比1-7月提高1.7个百分点。

数据表明，1-8月房屋施工和新开工速度有所加快。房屋施工面积22383.99万平方米，同比增长1.9%，比1-7月提高1个百分点。其中，房屋新开工面积3306.83万平方米，同比增长25.1%，比1-7月提高9.7个百分点，

此外，今年1至8月份，房地产开发到位资金增长持续加快。1-8月房地产开发企业到位资金2850.17亿元，同比增长18.2%，比1-7月提高2.3个百分点。其中，国内贷款243.68亿元，同比下降17.6%；自筹资金1292.27亿元，增长25.8%；个人按揭贷款342.03亿元，同比增长8.9%。

综合数据表明，陕西全省房地产市场前八个月总体处于缓速扩张态势，商品房销售增长稍有减缓。在新增项目的拉动下，房地产企业土地购置速度加快，1-8月土地购置面积435.48万平方米，同比增长36.1%，比1-7月提高18.4个百分点。

编辑： 焦晓珊