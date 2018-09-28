第五届丝路国际电影节发布会举行 成龙任形象大使

第五届丝绸之路国际电影节发布会暨启动仪式在西安曲江新区举行。

成龙担任电影节形象大使。

西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 刘元义）9月28日上午，第五届丝绸之路国际电影节发布会暨启动仪式在西安曲江新区举行。据悉，本届电影节以“新时代·新丝路·新视界”为主题，将于10月8日至13日在西安盛大举行。本届电影节邀请了陈凯歌、闫妮、卢靖姗、黄晓明、徐峥、林心如等国内影星，成龙担任电影节形象大使。

明星大腕云集 成龙担任电影节形象大使

据悉，丝绸之路国际电影节是2014年经中央批准设立，由原国家新闻出版广电总局、陕西省政府、福建省政府共同主办，是继上海、北京国际电影节，中国境内第三个综合性国际电影节。

按照陕西、福建轮流举办的原则，第一届、第三届分别于2014年10月、2016年9月在西安举办。第五届丝绸之路电影节将于10月8日在西安开幕，电影节开幕式将设在西安电影制片厂，闭幕式则设在陕西大剧院，闭幕式红毯设在大唐不夜城新唐人街。

明星邀约方面，目前已确认著名影星成龙担任电影节形象大使，张嘉译担任推广大使，景甜担任青年大使。邀请了陈凯歌、闫妮、卢靖姗、黄晓明、徐峥、宁浩、俞飞鸿、关晓彤、吴克群、郭涛、林心如、陈志朋等国内影星。

此外，美国的克里斯托弗·沃肯，阿根廷的马塞罗·欧根，美国的丹尼斯·吴，意大利的玛莉亚·古奇诺塔等国外著名影星，以及《胖子行动队》、《人质列车》、《为你写诗》、《云南虫谷》、《在乎你》等16个剧组将携新作出席。届时，将有国内外上百位明星大腕云集西安古城、星光熠熠。

新时代、新丝路、新视界 7大活动单元精彩纷呈

本届丝绸之路国际电影节将以“新时代、新丝路、新视界”为主题，充分发掘和展示丝路沿线国家深厚的文化底蕴，共设置了开幕式、主宾国活动、电影展映、电影论坛、电影评审、全民电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼等7大活动单元。

“电影，作为世界上最受欢迎的文化大餐之一，在传播世界先进文化，加强人文互通共融，发挥着重要的桥梁和纽带作用。丝绸之路国际电影节是我们讲好中国故事、传播中国声音、传递中华文明的重要承载。”西安市政协副主席、市工商联主席王欢畅说。

王欢畅表示，通过一系列单元活动开展，努力搭建电影交流与合作的国际人文平台，推进丝路沿线国家电影文化深度融合交流，构建电影事业互利共赢和创新发展之路，带动陕西、西安影视文化产业的发展繁荣，促进丝路沿线国家之间文化交流互鉴与民心相通，使广大群众享受新时代文化大繁荣所带来的强烈获得感，真正把丝绸之路国际电影节办成“电影的盛宴，人民的节日”。

国际电影节全民共享 公益观影同步进行

记者了解到，本届电影节较往届更加突出全民参与，新增“青年导演交流论坛”“电影辩世界”“大师嘉年华”“展映嘉年华”等特色活动单元。

电影论坛单元，将于10月4日至13日期间举办科幻电影论坛、国际电影IP授权与衍生产业开发高峰论坛、“以硬科技驱动影视产业发展变革”主题论坛、青年电影B计划、“电影辩世界”首届全国高校电影辩论赛、国际青年导演学术交流会等10场论坛及活动，邀请著名导演宁浩、美籍电影大师罗伯·科恩（Rob Cohen）、西班牙籍视觉特效大师维克多•佩里兹（Victor Perez）及沈腾、马丽、关晓彤等知名电影人、文化学者共话电影合作与交流。

据悉，电影展映将于10月8日至13日进行，西安市23家影院、30所高校、10个综合广场、100个示范社区将展映147部国内外优秀影片，期间还将举办丝路首映、获奖精粹、东南亚力量、纪念改革开放四十周年特展、西部经典、国产新作等14个单元的主题影展。通过电影进高校、进社区、进广场等公益观影活动，以及在高校和市民中开展民间电影奖项评选，掀起全民观影热潮，打造电影文化之城。

编辑： 熊惠玲