央视4K超高清频道开播 广电秦岭云高清智能有线电视独家直播

西部网讯 10月1日，中央电视台4K超高清频道将正式开播。作为陕西省内央视独家授权的传输平台，陕西广电网络将第一时间为全省人民做好4K超高清频道的直播传输保障，让超高清节目走入百姓家中。

CCTV-4K超高清频道作为中央电视台倾力打造的全新综合节目频道，节目内容涵盖新闻、纪录片、综艺、体育、动画、影视剧等超高清电视节目，同时承担国内外重大活动、赛事转播的超高清信号播出，特别是将完成北京冬奥会超高清信号转播工作。每天播出时间为6时至24时。

4K节目分辨率达到了3840×2160，是1080P全高清信号的4倍清晰度，与当前主流的高清视频相比，4K超清节目的画面更通透、景物更逼真、色彩更丰富、音效更真实。可以说，超清视频搭配大屏电视，打破了观众与电视机之间简单的观看模式，实现了一种沉浸式、交互式的置身其中、身临其境的体验。

此外，陕西广电网络独有的1G大带宽，保证了4K信号的完美传输，能够让用户十分顺畅稳定地观看超高清节目。据介绍，凡升级了广电秦岭云新一代高清智能终端的陕西省有线电视用户，都可以免费收看到央视4k超高清频道，尽享大屏超清体验。

观看路径：秦岭云光纤机顶盒——直播—400频道。

编辑： 沈晓芳