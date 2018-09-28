“誉满中国·享西安”2018西安购物美食节开幕。

西部网讯（记者 王瑜） 今天（9月28日）上午，“誉满中国·享西安”2018购物美食节启动仪式在西安民乐园万达广场举行。记者在现场了解到，2018年西安购物美食节将持续四个月，不单是为购物狂人营造福利惊喜，更为全市消费者打造了狂购风暴。

抓住“黄金周”红利 进一步激发居民消费潜力

记者了解到，“誉满中国·享西安”2018购物美食节是当前西安商贸经济实现“追赶超越”全面发力的重要活动，西安市也将紧抓这次“黄金周”红利，进一步激发居民消费潜力，将西安推上全球“网红城市”第一矩阵，促进大西安商贸经济又好又快的发展，提升大西安国家中心城市地位和国际化时尚之都的影响力。

本次购物美食节活动在重要节点，将组织超市、便利店等商家进行如周五半价日，以及满减、积分、随机立减等活动，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，协力打造移动支付智慧城市，最大程度便利于民，惠及于民。

让美食“活”起来 让网红城市“火”下去

本次购物美食节较往年强调了“美食”环节的展现。启动仪式活动当日，主办方引进以盒马鲜生、德发长、老孙家、泾河茯茶、雪花啤酒等为代表的12台主题街景店车在民乐园万达集中亮相。众多美食企业用动态的购物消费和美食体验，让西安这个新晋“网红”彻底火起来，也让传统文化走出去，为百姓美好生活的建设、为西安经济社会的发展、为向全球传播西安、陕西乃至中国的优秀传统文化而增砖添瓦。

美食节为期四个月 城市IP活动轮番登场

2018年西安购物美食节即日起启动，为期四个月，让市民在琳琅满目的美食中大饱口福。从今年9月至明年1月，2018美食西游记、大唐狂欢季、主题街景店车、服务明星挑战赛、活力西安·商界创新发展大会等具有城市IP的代表性活动也将轮番登场。