节假日群众也能办业务 临潼推出24小时自助办事服务

临潼区政务中心24小时自助服务区正式对外运行。

临潼区政务中心24小时自助服务区正式对外运行。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 杨昆 王琳）9月28日，临潼区政务中心24小时自助服务区正式对外运行，实现从“8小时”向“白加黑”“全天候”服务的智能跨越，解决了市民非工作时间内不能办事的困扰。

临潼区24小时自助服务区面积约80平米，设有自然人服务区、企业法人服务区、无人受理服务区三大功能区域，进驻了涉及税务、工商、银行等业务的10台自助终端设备，可为市民提供发票认证、申领发票、增值税抄报税、营业执照名称申报、企业网上设立登记、变更登记、营业执照自助打印、存取款自助服务等20余项服务。

服务区醒目位置上设有清晰的办事指南和办理流程，并在工作时间安排专职工作人员为市民办事给予指导。自助服务区全天候24小时为市民提供自助信息查询、网上办理等服务，突破了人工柜台办理和上下班时间的限制，市民进入自助服务区，原需临柜办理的大部分事项现都可自助办理。

据了解，临潼24小时自助服务区的成立和启用，是继政务中心工商、食药窗口“365天服务不打烊”之后的又一项创新举措。

编辑： 刘望