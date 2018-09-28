"一带一路"国家留学生比例增大 陕西成留学热门目的地

陕西省2015年至2017年共接受留学生30778人。



西部网讯（记者 李为涵）9月28日，记者从陕西省政府新闻办公室举办的“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会上获悉，陕西省2015年至2017年共接受留学生30778人，其中“一带一路”国家留学生连续三年超过我省留学生总数的50%。另外，近年来，陕西各类创新主体与国外签订技术合同300多项，合同总金额60多亿元。

“一带一路”国家留学生比例增大 连续三年超留学生总数50%

陕西省教育厅副厅长范永斌介绍，自2014年以来，陕西连续举办五届“一带一路”教育合作交流会，先后有3000余名国内外专家学者参与活动，签署合作协议52项，成立丝绸之路大学联盟、“一带一路”职教联盟等有关联盟和教育研究机构19个，发布丝绸之路经济带年度发展报告等重要成果10项，举办中国传统文化展演展示等活动37场次。

范永斌说，留学陕西品牌建设，基本形成了规模稳定、类别多样、层次清晰的留学生教育发展格局，陕西成为中亚国家学生首选出国留学目的地之一。陕西省2015年接受留学生8944人、2016年9834人。2017年，共有来自156个国家和地区的近12000名国际学生来陕学习，其中“一带一路”国家留学生6000余名，占我省留学生总数的54%，已连续三年超过我省留学生总数的50%。

签订技术合同300多项 总金额达60多亿

陕西省委科技工委委员、省科技厅副厅长兰新哲介绍，5年来，陕西省实施科技部国际科技合作项目50余项，获支持经费近2亿多元；围绕现代农业、能源化工、装备制造、新材料、信息通信、生物制药、资源综合利用等重点领域，支持100余家产学研单位实施省级国际科技合作项目350余项，投入经费6000多万元。

“一批企业、高校和研发机构，通过与国外创新研究机构开展技术交流与合作，在相关合作领域取得了重大突破和进展，带动了一批项目‘引进来’与‘走出去’。据不完全统计，近年来我省各类创新主体与国外签订技术合同300多项，合同总金额60多亿元。” 兰新哲说。

兰新哲表示，下一步，陕西将继续推进国际技术成果转移转化，建立以应用为导向的产学研转化机制，促进深化国内外技术转移合作，统筹国际国内科技资源，有效吸引国际创新资源及成果在我省转化，支持外资在陕设立研发机构和技术转移机构，鼓励陕西企业到海外创办研发机构，开展跨国技术成果转移。

编辑： 熊惠玲