西安地铁国庆运营专项方案今发布 预计总客流1800万人次

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励） 西安地铁运营公司今天（9月28日）发布“国庆运营专项方案”，预计国庆长假期间，西安地铁总客流将达1800万人次。

西安地铁国庆假日运营工作从9月30号至10月7号，为期8天。根据预判，假日期间，西安地铁线网整体客流将呈现先高后低的趋势。预计9月30号当天，地铁线网客流将创新高，10月1号到10月3号，线网客流将维持在高位，10月4号到10月5号，线网客流将有所下降，10月6号到10月7号线网将再次迎来客流高峰。

西安地铁小寨站站长助理 刘其真：国庆期间，从节前一天开始，每天17：50至18：40左右，西安地铁1、2、3号线将进入超高峰运营模式，线网行车间隔进一步缩短。

从9月30号到10月7号，西安地铁2号线为接驳高铁夜间抵达西安旅客，在常态末班车基础上，每晚24:00从西安地铁北客站、韦曲南站各对开1列车。为缓解首班列车的客流拥挤状况，地铁2号线往北客站方向的首班车将提前加开2列区间车，早上6点05分从三爻站、6点10分从小寨站各发一列车至北客站。

节日期间，西安地铁运营公司还将在列车运行图的基础上，适量增加1到2列备用车，如遇大客流立即投入运营。

刘其真：西安地铁提前按照“一站一方案”要求制定应急预案，对于可能出现的极端客流高峰，西安地铁将适时采取客流控制，确保市民的出行安全。

编辑： 韩睿