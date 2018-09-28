陕西：违建专项整治 让秦岭回归自然与美丽

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 侯强）近一段时间，秦岭违建别墅拆除工作加快推进，大量违建被依法拆除的同时，复耕复绿的生态修复工作也同步跟进，在强有力的专项整治中，秦岭正在回归它应有的自然与美丽。

伴随着59台拆除机械的轰鸣声，位于西安市鄠邑区草堂镇环山路以北的草堂山居项目，依法进入了拆除阶段。

西安市鄠邑区副区长杨战海：“他主要的违法问题，是把土地性质从旅游用地变为住宅用地，违规建别墅。”

秦岭素有“国家中央公园”之称，是重要生态屏障。然而，近年来，一些人在秦岭北麓采取变更土地性质、非法占地、私自开发、未批先建等方式违建别墅，严重破坏了秦岭的生态环境。对此，习近平总书记曾先后多次作出重要批示指示。从7月30号起，陕西省针对秦岭违建这块“硬骨头”开展大规模专项整治工作，中央派驻专项整治工作组，省委成立专项整治工作专班，涉及秦岭的西安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛等6市同步联动，展开拉网式排查，以“全覆盖、无禁区、零容忍”的坚决态度，对秦岭区域违法建筑和破坏生态环境问题“下硬茬、动真格”彻查整治。

中国科学院院士、西北大学造山带地质研究所所长张国伟：“习总书记强调，要走绿色发展的道路。秦岭又是一个重要的控制因素，对大自然提供给我们的财富加之保护，科学的开发利用使它得到良性发展，对我们国家的国民经济、人们的生活质量来说非常重要。”

一个多月以来，涉及秦岭各市通过鼓励违建业主自行拆除和依法拆除相结合的办法，拆除多个违法违规建筑。目前，秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作已进入攻坚拔寨的关键阶段，涉及秦岭各市违建拆除、垃圾清运、土地复耕复绿工作同步推进，整治工作取得了阶段性进展。对此，广大干部群众一致表示，打赢秦岭保卫战，就是要真抓实干，动真碰硬，以最坚决的态度、最有力的措施捍卫秦岭的“绿水青山”，还秦岭以自然与美丽!

安康市发展和改革委员会副主任曾孔瑞：“以最大的决心全面排查，以最有力的措施彻底整改，以最坚决的态度严肃处理，做到整治不彻底，坚决不收兵！”

西安市周至县九峰镇党委书记焦彦军：“加大力度加快进度对违建进行拆除，还秦岭以美丽宁静和谐。也就是通过违建的集中整治，来把我们的生态环境保护好，把中央的指示批示精神落实好！”

西安市周至县九峰镇耿峪村村民魏雪峰：“为了还青山绿水，政府下这么大的决心拆违建，群众非常满意，非常高兴。房屋违建一拆，把树栽上，水也就没有污染了，才能达到环境好。”

在魏雪峰所在的西安市周至县九峰镇耿峪村，2200多平方米的一处违建拆除点已经被新栽植的1845棵白皮松替代。

西安市周至县林业局造林科科长田拥军：“九月底之前要把耿峪沟拆除的这些点全部绿化完，下一步我们设计、施工、监理同步进行，拆一处绿一处，尽量不让违建拆除的痕迹保留在原地，恢复到和当地自然环境比较和谐的地方。”

西安市长安区在秦岭北麓违规建别墅专项整治工作中，坚持拆除与生态恢复同步进行，首批被拆除的违建项目目前正加紧复耕、复绿。位于滦镇街道上王村的卧福度假村项目，总计有三十四栋别墅和小木屋，是长安区首批拆除的违建别墅之一，目前已全部拆除完毕。在现场记者看到，工人们正在清理最后剩下的建筑垃圾。经过前两天的土地平整和复绿，新种栽的绿草已经初具规模。

西安市长安区滦镇街道办副主任尚东阳：“现在已经完成了9600平方米的草坪覆盖任务，再用两天时间把复绿任务完成，尽快还群众一个青山绿水。”

在西安市鄠邑区蒋村镇白龙沟村，12栋违法建筑被依法拆除后，土地部门进行了表土剥离、深翻、平整、追肥、检测等一系列工作，这块复垦土地刚刚通过专家组验收，当地不少村民就抢着承包这片土地。

西安市鄠邑区蒋村镇白龙沟村村民史安峰：“国家对这个事弄得很好！违建垃圾拉走了以后，还再整平，把化肥也上在里面。这地土质确实很好，我就在这儿住着，能看到，所以说我想承包这地呢！”

西安市鄠邑区蒋村镇白龙沟村党支部书记李树林：“咱村上把这块地要充分地利用好，不管是给群众承包或者搞其它种植，今后不会再出现违建现象，把咱这个秦岭给咱保护好。”

按照“边拆边整、边整边治”的思路，陕西省在拆除秦岭区域违建别墅的同时，积极研究设计与拆除点山水相融、符合秦岭生态保护要求的绿化方案，加快违建拆除点的复耕复绿工作，确保彻底整治到位，尽快修复自然生态，筑牢大秦岭生态屏障。

秦岭研究会发起创办人 秘书长 马义芳：绿水青山就是金山银山，这也是下一步要考虑的问题，这一次房子拆了以后，应该对它的绿水青山所衍化的金山银山，进行相应地、积极地去转化，使这个区域发展整体协调美好。

省科学院副院长、西北大学教授李保国：“尤其是针对秦岭生态环境保护，一定要立足保护优先、绿色发展，建立完善的制度和措施，才能够让秦岭青山绿水永续保存下来，造福于人民。”

连日来，秦岭区域违建整治情况受到社会各界的广泛关注。大家表示，要坚决贯彻总书记关于保护秦岭生态问题的系列批示指示精神，不仅要做好眼下的拆违复绿工作，更要牢固树立和践行绿色发展理念，通过制度化、常态化确保持之以恒保护好秦岭的青山绿水，实现人与自然和谐共生。

西安市民赵国夫：“秦岭是中国的一个‘绿肺’！不能让它受到各种各样人为的污染和干扰。应该下大力气，下重手，要持之以恒的做下去，才能根治好,为我们子孙后代造福。”

省社科院社会热点问题专家王晓勇：“秦岭治理它不是单纯的生态治理，这次治理是全方位的。秦岭保护是我们民生的根，只有我们民生有了这样一个生命之根、生态之根，我们才能有未来的后续发展、持续性发展。”

省林业厅副厅长、省林科院院长党双忍：“总书记一再讲，我们要给子孙后代的发展留下空间，留下生态环境。相信经过这一轮的整治，为后面若干年秦岭生态建设、秦岭生态修复会铺平道路，我们可持续发展的根基才能够牢固。”

秦岭是我国重要的生态安全屏障，保护秦岭就是保护我们共同的生存家园。我们一定要以刮骨疗毒的决心抓好整改落实，不折不扣把中央各项要求部部署落到实处，坚决打赢秦岭保卫战,让秦岭重归宁静、和谐、自然、美丽。

编辑： 辛超