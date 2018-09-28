9月26日、27日，19条网友留言有回复。

西部网讯 902路公交车司机开车时抽烟、海伦春天夜间施工噪音扰民、莲湖区青门小区顶楼漏水严重……9月26日、27日，西安市交通运输局、沣东新城环保局、莲湖区人民政府办公室等11个相关党政部门回复了19条西部网网友留言。

902路公交车司机开车时抽烟

司机被罚款300元

2018年9月3日，网友“misicly”反映称，902路空调公交车车牌号为陕AR3277的司机在开车时抽烟，并且在未到达郭杜十字站点时，就由于交通拥堵而擅自改道，导致乘客需要步行很久才能到站。希望相关部门调查处理。

西安市交通运输局回复：经核实，市民反映情况属实。车队依据驾驶员管理规定已对当事驾驶员进行处罚：行车中抽烟处罚100元，绕线甩站处罚200元，共计罚款300元，并扣除驾驶员当月的安全投诉奖金，停职学习三天。

我局行业管理部门要求该公司加强车队内部管理，以此为鉴、举一反三，进一步规范运营管理。同时，加强司乘人员培训教育力度，提升服务意识，为市民出行提供一个舒适、便捷的乘车环境。

海伦春天夜间施工噪音扰民

项目负责人被约谈

2018年9月12日，网友“赵永”反映称，海伦春天小区连续夜间施工，严重影响家人休息，本人经常在凌晨1点左右被吵醒，即使施工方有夜间施工许可证，也不应肆无忌惮，严重扰民，请相关部门妥善处理。

沣东新城环保局回复：我局执法人员对投诉中地点进行检查。经查,该工地目前处于主体浇筑阶段,存在夜间施工行为。针对群众投诉反映的夜间施工噪音扰民问题,环保局执法人员已对该项目负责人进行约谈,要求其调整施工工期,避免夜间施工。

为了加强对建筑工地的监管力度,我局已安排监察人员每天晚上对辖区建筑工地进行巡查,如发现有未进行夜间施工审批擅自夜间施工的工地一律责令停工整改。

莲湖区青门小区顶楼漏水严重

将尽快安排维修

2018年9月20日，网友“大吉大利今晚吃鸡腿”反映称，我是青门小区东区顶楼业主，2017年底发现房间内卧室和客厅渗水严重，向物业反映，物业表示每年的5月和10月会做两次屋顶防水。但从2017年底在物业登记后至今，一直无人联系处理此事。望相关部门能及时关注处理！

莲湖区人民政府办公室回复：网友反映为龙首北路西段青门小区东区423栋顶漏水严重问题，该小区由市房地二分局负责管理维护。

9月20日下午,北关街办工作人员立即与市房管所负责人选行沟通联系,并赴现场查看屋顶漏水情况。经对接,市房管所负责人表示将尽快安排工作入员进行维修。

下一步,北关街办及青门社区将继续跟进问题进展情况,督促房管所及时维修,确保尽快修复到位。

如需查阅更多回复，请点击>>>

9月27日有回复：宝鸡市政府办等单位答复14条留言

9月26日有回复：沣东新城等回复5条网友留言

扫二维码进行留言

编辑： 辛超