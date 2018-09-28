国庆将至 西安加密公交地铁车次保障通行

西安公交车上的乘客。资料图

西部网讯（记者 刘望）2018年国庆节即将到来，为方便市民和游客出行，西安公交和地铁增加了旅游景点的线路车辆，为假期市民出行提供保障。

每天计划出车7037辆公交 加大旅游线路

在黄金周期间，西安市公共交通总公司每天计划出车7037辆，重点增加途经市区公园景区、文娱场所、商业中心、客运枢纽站等客流密集地段的公交线路运力。旅游线路增加前往大雁塔、钟鼓楼、大唐芙蓉园、昆明池、白鹿仓、植物园、秦岭野生动物园、楼观台、东汤峪等旅游线路的车辆配备。

游5（306）路由平日配车35辆增至150辆，根据客流随时增加配车。

307路由平日配车32辆增至45辆。

10月1日至6日期间，每日下午14时增开307路兵马俑开往纺织城枢纽站区间车，配车20辆。

节日期间市公交总公司将开通临潼芷阳广场至华清池、兵马俑的公交摆渡线路，配车70辆。

适时增加108、263、264、266、329路等北客站始发线路的配车数，做好西安北站的公交运力保障。

为了快速疏散节日期间和节期前后的高校学生集中客流，市公交总公司在节日期间重点加强环山路332路、333路、334路、335路的线路运力配备。

市民正在刷卡乘坐地铁。资料图

地铁延长线网高峰时段 2号线加开列车

自9月30日至10月7日，为期8天时间，西安地铁预计线网客流将达1800万人次左右。9月30日当天地铁线网客流将再创历史新高，10月1日至10月3日，线网客流将维持在高位，10月4日至10月5日线网客流将一定程度下降，10月6日于10月7日线网将迎来返乘客流高峰。

9月30日13时起，西安地铁1、2、3号线将提前进入晚高峰运营模式，1号线行车间隔为3分13秒，2号线行车间隔为2分36秒，3号线行车间隔为3分48秒；17：50至18：40左右，西安地铁1、2、3号线将进入超高峰运营模式，线网行车间隔进一步缩短。

9月30-10月7日，2号线为接驳高铁夜间抵达旅客返回市区，在常态末班车（23:50）基础上，每晚24:00从北客站、韦曲南站各对开1列电客车。

10月1日-7日，2号线往北客站方向的首班车前加开2列区间车，从三爻站（6:05发）、小寨站（6:10发）各发一列车至北客站。

此外，节日期间，为满足客流高峰时段运力配置，在列车运行图的基础上将适当增加1－2列备用车，如遇大客流立即投入运营。

编辑： 刘望