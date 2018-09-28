国庆西安各高速路交警保险联合巡查 快处快赔保畅

空中护航团队已就位。
西部网讯（记者 刘望）9月28日上午，2018西安高速交警国庆联合护航活动在绕城高速正式开始。西安交警联合路政、保险、通航以及媒体等，对交通事故提供快处快赔服务，严查突出交通违法行为，为驾车进出西安的群众提供帮助，保障国庆期间高速公路的交通秩序。
空中护航 实时推送播报路况信息
节日期间，西安交警高速大队与金汇通航、因诺航空联手开展空中护航，在绕城高速、西临高速等重点路段开展直升机巡航，引入直升机道路事故应急处置立体化医疗救援，缩短交通事故处置时间，提升救援能力。
交警部门还将通过无人机进行空中巡查，无人机实时拍摄交通状况同步传回指挥中心，对不按规定车道行驶、占用应急车道等交通违法行为实时取证。西安交警将通过微博、广播等平台及时发布路况信息，保障群众的安全出行。
2018西安高速交警国庆联合护航活动在绕城高速正式开始。
警保联动上路巡查 现场定责定损定赔
今年国庆期间，西安高速大队加强与保险公司联动，共同开展高速公路巡逻工作。成立道路交通事故调解“网上数据一体化”处理中心，针对涉及人伤双方事故，不涉及死亡伤残案件，线上电子签署调解协议，线上授权垫付预赔。
一旦发生轻微交通事故，警保联动服务队接警后，高速交警和保险查勘员将共同乘坐警车或警保联动车，进行高速事故勘察，涉及5000元以下的人伤事故，现场一次性调解快赔，及时清撤现场，减少轻微事故导致的拥堵和次生事故。
西安交警联合平安产险、太平财险以及人保产险，在西安辖区高速重点路段设立5个快处快赔服务点：绕城高速曲江服务区南区、汉城服务区南区、新筑收费站、西临高速临潼收费站，以及西汉高速涝峪口收费站。各个处理点联网办公，“一站式”快处快赔服务确保交通事故的快速处理。
视频：直升机航拍国庆节前的西安高速公路。
编辑： 刘望
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