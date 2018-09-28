陕建在菏泽双盘举行奠基仪式，以工匠精神打造城市名片。
陕建在菏泽双盘举行奠基仪式，以工匠精神打造城市名片。
西部网讯（记者 马晴茹）9月27日下午，陕西建工集团与菏泽市政府举行座谈交流。菏泽市市长陈平，陕西建工集团党委书记、董事长、总经理张义光参加座谈。
陈平对张义光一行表示热烈欢迎。他说，菏泽目前正处于大发展的新阶段，基础设施和城镇化建设空间巨大，后发优势明显。同时他希望像陕建集团这样的国内外知名企业能积极参与到菏泽的新一轮城市开发建设中来，不断扩大合作领域，深化合作成果，努力打造出一批精品优质工程，携手为菏泽的更大发展贡献力量。菏泽市也将提供一流的服务和保障，营造良好的营商环境，助力陕建集团取得更加辉煌的业绩。
张义光表示，陕建将充分发挥综合优势，发扬精益求精的工匠精神，精心打造一批经得起历史检验的精品工程，为助推菏泽建筑业升级和高质量发展做出积极贡献。
同日上午，由陕建集团施工的菏泽市广州路壹号院和南京路项目同时开工。张义光与菏泽市政协主席尹玉明、菏泽市开发区党工委书记、管委会主任李国珍等为项目培土奠基。
据了解，这两个项目总规划建筑面积约150万平方米。其中，菏泽广州路壹号院项目总建筑面积46万平方米，由高端洋房、小高层和品质高层组成。菏泽南京路项目建筑面积约100万平方米，将打造为集高级酒店、5A级写字楼、酒店式公寓，大型临水休闲商业街、高端居住区于一体的城市综合体。
陕建集团副总经理毛继东、董事吴纯玺、总会计师莫勇及双方有关人员参加了上述活动。
编辑： 韩睿
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