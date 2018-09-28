40年•40城•40人|陕西高速公路建设40年：路通了 心近了

汉川高速公路。

虽然是西部省份，但陕西的高速公路却是在全国率先起步的，其诸多开创性的经验至今为国家标准所用。

从行业自身发展而言,经过近40年的历程，陕西高速公路从零公里到五千多公里，实现了跨越式的大发展。从呈现的社会效果而言，陕西经济社会发展的实践已然证明，高速公路对促进陕西国民经济的发展、国土资源的开发、生产力的合理布局、区域间的合作、交通出行的便利和消费生活水平的提高等方面都产生了巨大的影响。

横跨在陕西大地的立交桥。

交通行业作为经济发展的先行者，改革开放率先播种了高速公路发展的种子。陕西高速公路发展近40年来，取得了令人瞩目的成就。

1983年2月，陕西省政府常务会议批准西（安）三（原）一级公路路线方案，作为全国首次利用世界银行贷款修建的高等级公路，全长34.46公里，1986年12月开工修建，历时三年建成通车。这是我国首次开展国际竞争性招标，引进的是国际通用菲迪克条款，制定了国内第一个监理制度。由“西三指挥部”负责编制的公路工程招标范本推广应用至今，开创了我国现代公路工程管理的先河。

世界奇迹“兵马俑”使西安成为了国家名片，从西安到临潼迫切需要一条代表国家形象的旅游之路。1986年12月25日，敢想敢干的陕西交通人开工建设了中国西部第一条高速公路——G30连霍线西（安）临（潼）高速公路，全长23.888公里，这是全国第三条高速公路，中西部地区第一条高速公路。1990年12月27日建成通车，这条以旅游为特色的经济动脉，打开了西安东大门，实现了陕西高速公路零的突破。

1997年12月，陕西开始在黄土高原修建第一条高速公路——G65包茂线铜（川）黄（陵）高速公路，全长72.256公里，2001年4月30日建成通车。铜黄高速穿越黄土高原深沟大壑，面对湿陷性黄土等复杂地质结构，经过3年多的艰苦鏖战，最终打通了四海华人黄陵祭祖的快速通道。

2001年3月8日开工建设陕西第一条山区高速公路——G5京昆线勉（县）宁（强）高速公路，全长54.8公里，2003年11月18日建成通车。在湿陷黄土与山区高速修建技术稀缺的年代，陕西高速公路的建设步伐艰难地迈进了黄土地与大巴山。

西汉高速。

为了理顺了高速公路建设管理体制，1999年10月20日，省政府批准撤销原陕西省高等级公路管理局，成立“陕西省高速公路建设集团公司”。2006年，省委、省政府再次调整高速公路管理体制，以原陕西交通投资公司、西安绕城高速公路生态林带建设管理局等单位为基础，组建成立“陕西省交通建设集团公司”。“高速集团”与“交通集团”的成立，犹如并驾齐驱的两辆战车，使陕西高速公路的发展获得强劲的体制动力。

2005年，陕西省委第十届七次会议决策，“要深化改革、扩大开放，进一步加快全省高速公路建设”。这一年的深冬，陕西高速公路站在1000公里的起跑线上开始飞奔。省交通运输厅编制了规模为5000公里的“三纵四横五辐射”高速公路网规划。规划大胆、适当超前地将4000公里高速公路许诺给未来的十年，较之前17年修建1000公里的发展速度，此次绘制的宏伟蓝图呈加速度增长规模。随后调整的“两环三纵六辐射七横”高速公路网规划，又使陕西高速公路规划总量达到了8000公里。

2008年，全球金融危机开始蔓延，国家决定拉动内需。2009年，国家投资“四万亿”启动基础设施建设，加之汶川地震的灾后重建项目，都为正在加快的陕西高速公路建设带来机遇。

编辑： 刘望