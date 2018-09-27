2018年度陕西省科技计划项目评审今日启动

西部网讯（记者 秦怡） 今天（9月27日），记者从陕西省科技厅了解到，2018年度陕西省科技计划项目评审于今日启动。将有170余位省内知名专家学者，在3天内对2019年度的陕西省科技计划项目进行阶段评审。将设34个评审组，第一阶段共邀请专家176名，其中自然科学类专家120名，社会科学类专家15名，41名企业（包括转制科研院所）专家。

2018年6月底，陕西省科技厅印发了《关于征集2019年度陕西省科技计划项目的通知》，向社会公开征集除科技重大专项外其他四类计划项目。截止8月31日，共受理各类计划项目11525项（其中重点研发计划3827项、自然科学基础研究计划项目5891项、技术创新引导计划（基金）872项、创新能力支撑计划935项），申报数比上年度增加了12.54%。经系统查重和形式审查，共有10862项（其中重点研发计划3596项，自然科学基础研究计划5682项，技术创新引导计划（基金）822项、创新能力支撑计划762项）符合申报指南要求，进入技术评审阶段。

根据陕西省人民政府印发的《关于改进加强省级财政科技计划和项目资金管理的实施意见》，省级科技计划优化整合为五大类，包括陕西省科技重大专项、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基础研究计划、陕西省技术创新引导计划（基金）和陕西省创新能力支撑计划。而这五大类计划设置的目标各有侧重，下设子计划支持的重点方向也不尽相同。本次评审的计划：

1、重点研发计划一般项目。重点支持工业、农业、社会发展领域围绕重点行业或细分领域的公益性研究和技术创新，开展共性关键技术研发、新产品研制、科技成果应用示范和国际科技合作交流。

2、科技企业培育计划。重点支持科技型中小企业、高新技术企业开展的技术创新、产学研协同创新、科技成果转移、转化和产业化。同时，本计划对当年纳入高新技术企业重点培育对象的企业、创新创业大赛获奖企业支持。我们在打分表中明确标注了科技型中小企业和高新技术企业，同等条件下，可倾斜支持。

3、国际科技合作计划重点项目。重点支持已列入国际相关科学研究计划、政府间双边或多边科技合作计划的项目，或具有明确合作研究与开发目标、能够吸引国际高层次人才或机构合作的研发项目，原则上向已被认定的国家或省级国际合作基地倾斜。

4、科技成果转移与推广计划。重点支持我省支柱产业、特色产业和战略性新兴产业具有市场竞争优势的重大科技成果转化及产业化。

5、软科学研究计划。重点支持围绕我省科技政策、科技规划，以及经济社会发展中重点、难点、热点问题等开展的重点政策和战略研究，为政府管理部门决策提供建设性意见。

编辑： 秦怡