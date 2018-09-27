陕西省政协新闻宣传工作会议召开 西部网5件作品获奖

西部网讯（记者 李媛） 9月27日，陕西省政协新闻宣传工作会议在西安召开。会议表彰了获得2016—2017年度省政协好新闻作者和2018年度新闻宣传发行先进单位。

据了解，2016—2017年度省政协好新闻共评选一等奖28件、二等奖32件、三等奖36件。西部网稿件《陕西坚持与民共享80%红利 未来发展将以人民为中心》获一等奖。同时，还有四件作品分别获得二等奖和三等奖。

省政协副主席陈强指出，做好政协宣传工作，要认真学习贯彻和深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想；要结合政协围绕中心、服务大局的职能和政协委员的履职情况，大力宣传我省改革开放40年来特别是党的十八大以来所发生的变化、所取得的成就，全省各级政协组织和广大政协委员认真履职的成绩；要不断加强自身建设，转变工作作风，提升工作能力和水平，为政协新闻宣传工作再立新功。

在政协新闻宣传工作中，西部网、陕西头条客户端不断创新报道形式，突出新媒体特色，综合使用文字、图片、专题、H5、图解、小视频等方式，聚集社会热点问题，反映委员履职风采。

编辑： 王瑜