2019年度西安市城乡居民基本医疗保险10月起开始缴费 这些你需要了解

西部网讯今天（9月27日）西部网记者从西安市社会保险管理中心了解到，10月1日起，西安市2019年度居民医疗保险缴费工作正式开始。
缴费时间
2018年10月1日起至2018年12月31日。（未在规定缴费期内缴费的，在缴纳当年医疗保险费的个人部分后，从缴费次月起享受城镇居民基本医疗保险待遇。）
缴费标准及待遇享受期
1.缴费标准：
①城镇非从业居民、少年儿童每人缴纳220元。
②低保、重度残疾人员；低收入家庭少年儿童和60周岁以上的老年人，按每人50元的标准缴纳。
2.待遇享受期：
2019年1月1日至2019年12月31日。
缴费方式
西安市城镇居民医疗保险参保群众可至工商银行、中国银行、农业银行各行指定网点，通过柜台现金或自助机进行缴费（其他缴费方式可电询银行了解），也可以登录西安市人力资源和社会保障局官网“网上大厅”或登录人社通APP（暂不支持苹果系统）进行缴费。
（注：通过网上方式缴费暂时不能出具发票，如需发票，请在银行柜台缴纳。）
针对参保群众比较关心的问题，在此一并进行解答：
新生儿如何参保缴费？如何享受待遇？
新生儿出生当年不需缴纳居民医保费。
新生儿在出生后6个月内办理西安市城镇居民基本医疗保险参保登记手续的，从出生之日起享受居民医保待遇。如遇跨年度，在办理参保登记手续时须缴纳出生次年的居民医保费，从出生之日起享受居民医保待遇。
新生儿出生满6个月以后办理参保登记手续的，从办理参保登记手续次月起享受居民医保待遇。如遇跨年度，在办理参保登记手续时须缴纳出生次年的居民医保费，从缴费次月起享受居民医保待遇。
大学生参加城镇居民基本医疗保险问题
1.参保手续
大学生由各学校负责统一办理城镇居民基本医疗保险参保手续。
2.参保缴费时间
2018年10月1日至2018年12月31日。
3.待遇享受时间
2018年9月1日至2019年8月31日。
4.参保缴费数额
2018年度大学生参加城镇居民基本医疗保险的缴费标准为个人部分缴纳220元；低保和重度残疾人家庭大学生，个人部分缴纳50元。
首次参保，需要哪些资料？
首次参保，您需携带：户口簿、二代身份证及复印件、2张一寸近期照片。
首次参保如何选择门诊统筹定点医疗机构？
2019年度首次参保的居民缴费后，在西安市人力资源和社会保障局公布的2019年度城镇居民基本医疗保险门诊统筹定点医疗机构名单中，选定一家门诊统筹定点医疗机构作为本人的门诊统筹协议医疗机构，由参保居民或直系亲属直接到门诊统筹定点医疗机构办理签约手续。以后年度将直接默认以往年度的签约。
西安市各区县、开发区居民业务办公地址及咨询电话
陕西省西咸新区社会保险管理中心
办公地址：陕西省西咸新区沣东新城西咸大道国润城西咸人才大厦7楼
咨询电话：33585539
可以缴费的银行都有哪些？
西安市辖区内，中国工商银行有75家营业网点可代理居民医疗保险缴费业务；中国银行有101家营业网点可代理居民医疗保险缴费业务；中国农业银行有174家营业网点可代理居民医疗保险缴费业务。参保群众可就近选择网点缴费。
各银行客服咨询电话：
中国银行：95566
中国工商银行：95588
中国农业银行：95599
编辑： 王瑜
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