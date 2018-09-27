《渭南市秦岭保护区功能区划图》正式发布，生态保护再添利器。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 孙华林 杜鹏 渭南台 闵博智） 渭南市最新编制发布《渭南市秦岭保护区功能区划图》，首次最大幅面完整地展现了全市秦岭保护区的四至界线、主要峪道等多项要素，为秦岭生态环境保护工作提供精准的基础数据。

今天（9月27日）上午，在秦岭北麓的临渭区阳郭镇石鼓山村，前一阵拆除的一家农家乐的旧址上，镇村干部拿着刚刚领到的《渭南市秦岭保护区功能区划图》，现场落实网格化管理和保护责任。这张图明确标注，石鼓山村3300多亩土地全都属于秦岭保护区，村上果断停止了石鼓山的人为开发。

《渭南市秦岭保护区功能区划图》正式发布，生态保护再添利器。

渭南市临渭区阳郭镇石鼓山村党总支书记周战民：“原来我们跟各级部门积极协调，就想依托我们石鼓山这个旅游景点进行开发，带动我们这个贫困村早日脱贫。根据现在中省市的有关文件精神，立马停止开发石鼓山。”

按照秦岭生态保护规划，石鼓山村果断拆除了两处农家乐，对近700平方米的旧址进行复垦，并种上耐旱的三叶草。

周战民：“我们村上也是对这秦岭北麓进行了封山、育林、禁牧。我们这一块儿就是养羊养鸡，增加群众的收入。结合秦岭北麓整治，现在就是这鸡呀羊呀都是圈养跟栏养，使咱们秦岭北麓这一块山清水秀更美好。”

据了解，《渭南市秦岭保护区功能区划图》首次最大幅面完整地展现渭南市秦岭保护区的四至界线、所有村镇、主要峪道、河流、水源地保护区、森林公园、风景名胜区、林场、地质公园、主要采矿、采石点位等多项要素，为全市秦岭生态环境保护工作提供了精准的基础数据。

《渭南市秦岭保护区功能区划图》正式发布，生态保护再添利器。

渭南市秦岭生态环境保护委员会办公室负责人李晓辉：“对照咱们功能区划图，下一步咱们扎实地做好秦岭北麓的专项整治工作，咱们务求精准排查整治，不留死角；加快建立秦岭生态环境保护的长效机制，全面推行网格长制、峪长制、警长制，落实咱们日常监管的四级管理制，全力做好秦岭生态环境保护的各项工作。”

编辑： 王瑜