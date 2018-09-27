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国庆黄金周 宝鸡火车站加开多趟列车方便旅客出行

时间：2018-09-27 19:48:28  来源：西部网-陕西新闻网  

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国庆黄金周 宝鸡火车站加开多趟列车方便旅客出行

9月27日，记者从宝鸡火车站了解到，为方便旅客出行，国庆黄金周期间，宝鸡到西安、神木、潼关间加开多趟列车，除此之外，宝鸡往重庆、乌鲁木齐、西宁方向也加开了列车。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月27日，记者从宝鸡火车站了解到，为方便旅客出行，国庆黄金周期间，宝鸡到西安、神木、潼关间加开多趟列车，除此之外，宝鸡往重庆、乌鲁木齐、西宁方向也加开了列车。

具体加开车次为：

（一）直通列车

1.西安～重庆K1002/3 K1004/1次

10月1日至7日由始发站起，西安—重庆K1002/3次改为宝鸡始发。10月1日至7日由始发站起，重庆—西安K1004/1次改为宝鸡终到。

根据车底交路关系，10月1日至7日宝鸡—西安T7016次，10月2日至8日西安—宝鸡T7015次临时停运。

2.安康～乌鲁木齐K4628/9 K4630/27次

9月29日至10月6日安康—乌鲁木齐间加开K4628/9次，10月1日至8日乌鲁木齐—安康间每日加开K4630/27次。

3.西安～西宁K4611/2次

9月28日至10月6日西安—西宁间加开K4611次，9月29日至10月7日西宁—西安间加开K4612次。

（二）管内列车：

1.西安～宝鸡Z9221/2次

10月1日、2日、7日西安～宝鸡间加开Z9221/2次。

西安—宝鸡Z9221次：宝鸡10:45到；

宝鸡—西安Z9222次：宝鸡11:25开、虢镇11:41/43、蔡家坡11:57/12:00、杨陵12:22/25、咸阳12:55/13:00、西安13:22到。

2.西安～宝鸡T4233/4次

9月30日，10月1日、7日西安～宝鸡间加开T4233/4次。

西安—宝鸡T4233次：宝鸡15:56到；

宝鸡—西安T4234次：宝鸡16:45开、蔡家坡17:12/15、杨陵17:41/44、武功17:53/56、兴平18:13/18、西安18:54到。

3.西安～宝鸡K5449/50次

9月28日—10月7日西安～宝鸡间加开K5449/50次。

西安—宝鸡K5449次：宝鸡13:38到；

宝鸡—西安K5450次：宝鸡14:13开、虢镇14:30/32、蔡家坡14:48/51、杨陵15:19/22、咸阳16:01/04、西安16:28到。

4.西安～宝鸡K8199/200次

自9月21日起，西安～宝鸡间加开K8199/200次。9月21日—24日、30日，10月1日、6日、7日K8199/200次组中载客硬卧代硬座。

西安—宝鸡K8199次：宝鸡13:30到；

宝鸡—西安K8200次：宝鸡15:35开、蔡家坡16:05/08、杨陵16:36/40、咸阳17:27/32、西安17:57到。

5.宝鸡～神木T4232/1次

9月28日—10月7日宝鸡—神木间加开T4232次，9月29日—10月8日神木—宝鸡间加开T4231次。

宝鸡—神木T4232次：宝鸡20:35开、蔡家坡21:02/05、杨陵21:31/54、咸阳22:28/31、西安23:08/51、延安3:00/05、绥德5:44/50、米脂6:11/16、榆林7:15/35、神木10:04到；

神木—宝鸡T4231次：宝鸡23:36到；

6.宝鸡～潼关T4236/5次

9月28日—10月7日宝鸡～潼关间加开T4236/5次。

宝鸡—潼关T4236次：宝鸡9:35开、蔡家坡10:11/14、咸阳11:18/21、西安11:45/12:05、渭南12:44/47、潼关13:52到；

潼关—宝鸡T4235次：宝鸡19:50到。

编辑： 王瑜

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