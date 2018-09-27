宝鸡一男子酒后谩骂、打伤民警 被依法刑事拘留。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 宝鸡一男子酒后闯入派出所谩骂值班民警及辅警，无故将两名值班辅警打伤。近日，宝鸡市公安局金台分局快速查办一起酒后在公安机关寻衅滋事案件，违法犯罪嫌疑人李某某被依法刑事拘留。
据了解，9月25日 21时左右，一男子酒后来到宝鸡市公安局金台分局东风路派出所，在派出所院内大声喊叫、随意谩骂值班民警及辅警，并对正在处置警情的民警进行语言骚扰、挑衅，被派出所值班民警和辅警劝离时，无故将两名值班辅警打伤、并将其中一名辅警所携带的执法记录仪打落在地。
事件发生后，宝鸡市公安局金台分局指令店子街派出所连夜对事件展开调查取证，办案民警经过大量查证工作，依法立案快速对事件做出了处理。9月26日，宝鸡市公安局金台分局店子街派出所快速立案查处，对25日晚发生的酒后闯入公安机关谩骂，殴打出警人员的违法犯罪嫌疑人李某某（男，44岁，金台区人），以涉嫌寻衅滋事罪依法予以刑事拘留。
编辑： 王瑜
娱乐有影迷表示，《江湖儿女》中依然可以看到贾樟柯过去几部作品中的元素，并以此认为贾樟柯自恋。09-27
娱乐此次她以一袭印花层叠连衣裙，脚踩霸气台步惊艳登场，心形印花点缀的裙摆，摇曳间展现浪漫气场，仿若飘逸浪漫黑蝴蝶，俏皮精灵闪耀现场。09-27
娱乐据了解，第十期《幻乐之城》更改了播出时间，将在9月30日周日晚20:00湖南卫视播出，目测会成为新的圈粉现场。09-27
娱乐伴随着电影行业的发展，很多的作品和明星开始走向大荧幕，但武侠之风依旧盛行，同时武侠电影也成为了中国电影的一道靓丽风景线。09-27
娱乐近日，东方卫视热播的大型原创舞蹈真人秀节目《新舞林大会》，因众多当红明星的加盟而掀起收视狂潮。09-27
娱乐线下展览《匠心传奇 国匠大展》正式在北京开展，策展人杨澜，艺术顾问苏丹，意匠大师郭培、冯满天、屈峰、刘通共同亮相展馆。09-26
娱乐中国电影发行放映协会已明确表示，将根据《通知》要求，制定改进完善电影票“退改签”工作的实施方案，尽快付诸实施。09-26
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-26
娱乐如一部一小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。09-26
娱乐林志颖、陈数拍借位照；写实派杨佑宁、桂纶镁、秦海璐直接晒出肉眼看到的月亮。鹿晗呼吁粉丝晒月亮09-25
娱乐2018年9月24日，唐嫣亮相2018央视中秋晚会，她身穿红裙光彩照人美腿白皙。09-25
娱乐舞台上，吴莫愁身穿黑色暗黑系套装，变身斗牛女战士，眼技满分，完全沉浸在舞蹈氛围中。09-25