宝鸡一男子酒后谩骂、打伤民警 被依法刑事拘留。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 宝鸡一男子酒后闯入派出所谩骂值班民警及辅警，无故将两名值班辅警打伤。近日，宝鸡市公安局金台分局快速查办一起酒后在公安机关寻衅滋事案件，违法犯罪嫌疑人李某某被依法刑事拘留。

据了解，9月25日 21时左右，一男子酒后来到宝鸡市公安局金台分局东风路派出所，在派出所院内大声喊叫、随意谩骂值班民警及辅警，并对正在处置警情的民警进行语言骚扰、挑衅，被派出所值班民警和辅警劝离时，无故将两名值班辅警打伤、并将其中一名辅警所携带的执法记录仪打落在地。

事件发生后，宝鸡市公安局金台分局指令店子街派出所连夜对事件展开调查取证，办案民警经过大量查证工作，依法立案快速对事件做出了处理。9月26日，宝鸡市公安局金台分局店子街派出所快速立案查处，对25日晚发生的酒后闯入公安机关谩骂，殴打出警人员的违法犯罪嫌疑人李某某（男，44岁，金台区人），以涉嫌寻衅滋事罪依法予以刑事拘留。

编辑： 王瑜