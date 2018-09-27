西安市工商局积极指导优化服务 全市新登记各类市场主体已超33万户

工商港务分局向新登记的第33万户市场主体颁发营业执照。
西部网讯（记者 张棋） 9月27日，记者从西安市工商局获悉，2018年全市新登记市场主体已超过33万户，西安国际港务区与西安市工商局港务分局分别向全市今年新登记的第33万户市场主体——西安益能体育文化传播有限公司颁发了营业执照正副本。
在办理营业执照过程中，西安市工商局港务分局注册登记人员“零距离”全程电话指导帮办，热情高效帮助企业进行网上申报，得到了企业法定代表人何福州的高度赞扬。
“效率太高了，我在网上才提交了没多长时间，就已经完成了审核，你们的服务真是太方便，太快捷了，因为你们的高效，今后在港务区经营企业我充满信心！”西安益能体育文化传播有限公司负责人何福州说，自己是第一次开办企业，对于网上操作不熟悉，工商港务分局注册登记工作人员在了解到情况后，通过电话沟通，全程指导自己通过网络申报营业执照，为了帮助企业尽快通过审核，网上设立登记初审通过后，工商港务分局注册登记工作人员还主动致电企业，提醒企业进行网上电子签章，迅速完成了西安益能体育文化传播有限公司的设立登记。
据了解，今年5月份，西安市工商局出台《关于扎实加强文化建设促进文化市场主体快速发展的实施意见》。提出了鼓励和支持民营文化企业发展，取消文化企业名称预先核准登记，放宽文化名称登记，放宽文化企业集团登记条件，取消文化企业登记提交住所（经营场所）证明文件，推行文化企业集群登记等十二条支持文化市场主体发展的具体措施。十二条具体措施的实施，有效简化了文化产业市场主体的开办程序，降低了准入门槛，畅通了注册登记渠道，有力促进了全市文化产业市场主体的快速发展。2018年上半年全市新登记文化产业各类市场主体3342户，其中文化产业当中的广告企业与去年同比新增41%。
截止9月26日，西安市2018年新登记各类市场主体330117户，平均每个工作日新登记市场主体1630户，其中：私营企业90623户，内资企业3883户，外资企业448户，个体工商户234278户，农民专业合作社885户。
下一步西安市工商局和市场监管部门将按照打造“三化五最”最佳营商环境城市的目标要求，持续优化营商环境，积极建立起全链条、全过程、全生命周期的市场主体发展服务体系，积极为文化市场营造竞争公平、秩序规范的市场发展环境，努力推动全市文化市场主体高质量发展。
编辑： 王瑜
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