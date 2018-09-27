陕西“十三五”规划进展良好 基本实现时间任务双过半

西部网讯（记者 彭芬） “《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施两年半来，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，加快构建现代化经济体系，推动高质量发展，规划总体进展良好，基本实现时间、任务双过半。”在9月25日举行的陕西省十三届人大常委会第五次会议开幕会上，省发改委主任卢建军作了《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）实施情况中期评估的报告。

经济平稳健康发展 26项指标有望如期完成

卢建军介绍，《纲要》提出的33项指标中，26项指标有望如期完成，占78.8%，不符合预期进度的有7项，占21.2%。

《纲要》提出的综合交通运输网络、能源化工等十大类工程，建成项目239个，在建884个，前期255个，完成投资2.4万亿元，占“十三五”规划投资的40%。《纲要》提出的创新驱动、推进新型城镇化、建设生态文明、打赢脱贫攻坚战、提升基础设施保障能力等重大任务稳步推进，全省经济社会发展成效显著。

卢建军表示，规划《纲要》实施具有经济保持平稳健康发展，创新驱动能力加快提升，产业结构不断优化，“三场攻坚战”稳步实施，生态文明建设扎实推进，人民生活质量显著提高，基础设施保障能力持续增强，改革开放不断深化的特点。“生产总值年均增长8.1%，总量保持在全国第15位，两年减少贫困人口139.4万人。”

在新动能培育上下功夫 在深化改革开放上增动力

卢建军也表示，目前规划实施仍然存在一些问题，主要表现为部分指标不及预期，产业优化升级步伐不快，创新驱动还需加大力度，对外开放水平不高，营商环境仍需优化提升，区域发展不平衡依然存在，公共服务水平有待提升，绿色发展尚未成为普遍形态等方面。

卢建军说，“十三五”后半期，陕西将在新动能培育上下功夫，在深化改革开放上增动力，在破解不平衡不充分中求突破，在推进项目建设上抓落实。“统筹推进供给侧结构性改革和扩大内需，全力打好‘三场攻坚战’，强化创新驱动战略，加快产业转型升级，推动城乡区域协调发展，大力发展“三个经济”，着力提升营商环境，加强生态文明建设，坚持以人民为中心的发展思想。”

编辑： 王瑜