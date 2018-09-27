陕西农产品质量安全形势稳中向好 拟立法强化保障

西部网讯（记者 彭芬） “《中华人民共和国农产品质量安全法》颁布实施以来，我省推动监管、检测、执法体系建设，主要农产品检测合格率稳定在较高水平，未发生重大农产品质量安全事件，全省农产品质量安全形势稳中向好。”

今年7月中旬到8月中旬，由省人大常委会主要领导分别带队，赴铜川、渭南、榆林、安康4市15县（区），开展了农产品质量安全法执法检查。在9月25日召开的陕西省十三届人大常委会第五次会议开幕会上，省人大常委会副主任郭青介绍了执法检查的相关情况。

安全责任体系逐步健全 监管力度不断加大

郭青说，检查组采取明察与暗访相结合的方式，实地走访农业示范园区、农资专营店、农产品销售市场、县乡监管机构及生物科技企业，检查农产品质量安全监管、追溯体系建设及标准化乡镇监管站建设、快检设备运行等情况，对部分农产品进行现场抽样检测，对有关从业人员进行随机抽测考试。

郭青表示，通过检查发现，全省农产品质量安全责任体系逐步健全，安全生产和监管体系建设不断加强，监管力度不断加大。“省市县三级都成立了农产品质量安全监管领导小组，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。”

陕西拟立法强化农产品质量安全

郭青表示，在检查中也发现了一些问题，如“个别生产经营主体责任尚未落实到位，生产、销售记录不太规范；一些分散经营的农户按照农产品质量安全标准要求生产的自觉性还不高；一些地方追溯体系还不够健全、信息化建设还比较滞后，纳入监管平台和追溯平台的经营主体还比较少……”

针对陕西省人大常委会执法检查组发现的问题，建议大力推进基础性工作，切实提高监管水平，着力完善监管体系建设，进一步健全和完善法律法规。

“建议全国人大尽快对现行法律进行修订。明确各级政府作为农产品质量安全工作管理责任主体；将农产品质量安全工作经费纳入各级政府财政预算并逐年增长；建立农产品质量安全追溯制度；加强对农业投入品、农产品收贮运环节的监管；对所有农产品的生产者都要建立生产记录；扩大检测覆盖面，力求做到应检尽检；加大对农产品质量安全违法行为的处罚力度。待上位法修订工作完成后，及时启动陕西省农产品质量安全的立法工作，为农产品质量安全提供坚强法律保障。”郭青说。

编辑： 王瑜