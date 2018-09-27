鄠邑区持续攻坚拆违复绿 已累计拆除703处31万余平方米

鄠邑区山水草堂、达观天下复绿现场。

西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 田森 田磊） 西安最近气温骤降、秋雨绵绵，但丝毫没有阻挡鄠邑区坚决治理违建的步伐，在秦岭北麓违建整治工作进入彻底整治的关键阶段，鄠邑全区持续集中攻坚，将违建拆除、垃圾清运、覆土复绿等工作做到“一天一个样，天天有进展”。

据了解，达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目共建设别墅157栋228套,建筑面积69602.84平方米。占地面积1601.457亩，其中租用土地1125.049亩。

9月12日，鄠邑区依据相关法律法规,按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求, 组织公安、住建、国土、草堂镇政府等部门300余人，机械、洒水车40余台，对达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目未建成未销售20栋，前期遗留的两栋4层楼，项目南端4栋烂尾楼，共计28栋违建进行集中依法拆除。

随后持续完成一期48栋的拆除计划后，鄠邑区达观天下项目整治专班，持续攻坚，截至目前累计拆除59栋63套别墅，拆违面积22858.87平方米，同时也同步推进垃圾清运和覆土平整工作，一期拆除的土地已完成平整。

鄠邑区山水草堂、达观天下复绿现场。

下一步他们将按照区林业局制定的《秦岭北麓违建专项整治生态恢复工作验收标准》，本着“增绿提质、裸地绿化、建管并重”的原则，对达观天下一期拆除后的土地进行复绿，完成15154平方米的植被复绿工作。

据达观天下项目拆除组负责人刘孟昭介绍，一期已经拆除结束，二期正在拆除，截至目前已经拆除61栋，确保在10月底前完成拆除任务。“前期由于天气的影响，覆土进度稍慢，现在栽植的树木主要以杨树为主，辅以石楠、女贞，近期将马上栽植，后续做好树木的管护工作。”

随后，记者来到“山水草堂（山水宅院）”违建别墅项目，该项目位于107省道新环山旅游路以南，太平河以东，占地342.62亩。

记者了解到，“山水草堂”违建自7月26日开始自拆，企业自行拆除7栋。9月5日以来，鄠邑区出动机械30台，洒水除尘车10辆，150余名工作人员集中拆除35栋41套，共拆除违建48处，拆除面积13560平方米，9月10日完成拆除，9月20日完成垃圾清运工作和覆土，覆土面积53900平方米。

鄠邑区山水草堂、达观天下复绿现场。

据了解，山水草堂（山水宅院）拆除后平整土地83亩，26日，鄠邑区林业局依据《秦岭北麓违建专项整治生态恢复工作验收标准》对平整后的土地进行验收，验收结果符合种植要求。

同日下午林业局对该土地实施复绿植绿工作，计划3天完成白皮松、雪松、红叶石楠、金叶复叶槭等1万余棵绿植的栽种工作，并在2年的养护期内，定期对苗木进行浇水、除草、病虫害防治等工作，确保复绿工作扎实到位，让违建变绿地。

据鄠邑区林业局植树造林科副科长耿锐斌介绍，目前山水宅院违建点已达到复绿条件的面积54027平方米，已复绿面积13336平方米。

“我们选择适合本地生长的、耐干旱的、生长快、成活率高的白皮松、红叶石楠等绿化苗木为主要树种，目前已栽植1100余株。栽植完成后将加大后期管护力度，达到四季常绿三季有花的美化效果，保障秦岭生态自然平衡。”

记者获悉，截止9月27日，全区累计拆除违建402宗703处，拆除违建总面积315454.69㎡，其中别墅类29宗314栋331套，面积109416.78㎡。

编辑： 王瑜