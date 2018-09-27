西安海关开展口岸化学有害因子涉恐突发事件应急处置演练

西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月27日）上午，西安海关在高新综合保税区口岸作业区组织举行口岸化学有害因子涉恐突发事件应急处置演练，省反恐办、西安高新区管委会等相关部门工作人员在现场进行了观摩指导。

据了解，本次演练内容模拟处置在入境危化品中，发现疑似沙林毒剂的涉恐突发事件。查验人员在集装箱发现一个外表不同于其他货物的容器有渗漏痕迹，同时出现头晕、恶心的症状。

按照《口岸核生化涉恐监测技术方案》，查验人员对该瓶盛装物质进行了化学有害因子的快速检测。检测结果为化学毒剂沙林，无法排除涉恐事件，西安海关立即启动《陕西口岸核生化涉恐事件应急处置预案》，由海关、反恐、卫生等部门及时采取措施，开展应急处置工作，依法科学有效地完成了应急处置任务。

据现场指挥员介绍，近年来，国际恐怖组织发动核生化恐怖的企图明显，实施核生化恐怖能力增强，国内恐怖组织暴力活动不断升级，恐怖活动不断呈现出新的方式和特点，各国国家非传统安全都面临了严峻挑战。作为一种新型恐怖袭击方式，入境口岸化学有害因子涉恐事件时有发生，给人民生命健康和社会经济发展带来巨大伤害。

现场指挥员说，为有效保障陕西口岸公共安全，西安海关加大口岸核生化反恐防范工作力度，有计划、有重点地在监管场地配置了核与辐射监测系统，对入境人员、集装箱、邮包开展核辐射监测，对入境人员的携带物实现全方位检查，同时加强监测、防护和移运设备配备和人员培训，并通过与相关部门建立联防联控机制等，构筑了核生化反恐防范体系，最大限度地保障出入境人员和口岸公众健康安全，维护口岸正常秩序和安全稳定。

编辑： 焦晓珊