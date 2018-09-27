盒马高新兰岛店明日开业 又有30万西安人喜提盒区房

盒马鲜生西安兰岛店覆盖范围。

西部网讯（记者 刘望）从9月20日至国庆期间，阿里巴巴“新零售一号工程”盒马迎来新一轮开店高潮，并在北京、西安等13座城市新增20家门店。恭喜西安又有三十万人喜提盒区房，过上手机点点，最快三十分钟送达的盒区生活。

西安再开一家盒马 覆盖高新区大部

明日（9月28日）开业的西安兰岛店是西安的第四家店，覆盖西到丈八北路，东到西安石油大学本部，北边与已经开业的太白店、大都荟店接壤，最南边到南三环。至此，西安开业的四家盒马均布局南郊，且以人口密集的高新区为主。

自从盒马进驻西安以来，家住北郊大明宫附近的谢女士迅速成为拥趸，每周六都拖家带口开车来南郊光临。每每提及此事，谢女士总是十分沮丧，当时为啥不买南郊的房，现在换房也不怎么现实。像谢女士这样的“盒粉”在西安还有很多，为了满足大家的需求，盒马也加足马力，密集布点。

据盒马西安总经理沈刚介绍，北郊龙首店、长安澳堡店、城内解放路店选址已经完成，正在加紧装修改造，希望年内能与西安市民见面。届时北郊的“盒粉”就能享受躺在家里，手机点点，最快三十分钟送达的盒区生活。

上周的阿里巴巴投资者大会，盒马首次披露一系列经营数据和盈利能力。新一轮快速拓店表明，盒马已经步入模式跑通后的快速发展期，这意味着全国“盒区房”将迎来又一轮扩张高潮，近600万消费者房型正式升级，喜提“盒区房”服务大礼。

正在盒马鲜生购物的市民。

盒区房扩围 全国大规模开店或成常态

盒马成立之初，配送范围内30分钟免费送达的智能物流体验就受到热捧，只卖一天的“日日鲜”系列，现买现吃的海鲜等受到热捧，迅速俘获一大批消费者。盒马物流配送范围内的区域也被用户称为“盒区房”。

在这一轮开店热潮中，北京、上海、深圳、杭州、南京、成都和苏州等地市民也有所斩获。至此，盒区正式扩围至祖国最南省份，盒马海口国贸店的开业。除了海口，江苏南通也正式成为盒马首批进驻的三线城市之一。盒马优秀的买手团队，把俄罗斯帝王蟹、法国面包蟹、泰国青蟹、挪威三文鱼等，从世界各地端上南通人民的饭桌。

侯毅表示，目前盒马的配送范围严格按照30分钟的送达能力设定，未来一定尽快多开门店，尽快覆盖更多区域。业内认为，盒马此番大手笔在13城同时开店，且首次下沉至三线城市的举动，可视为盒马在国内全面铺开的信号。拥有相对成熟的商业模式业，盒马大规模开店在未来将成为常态。

正在盒马鲜生购物的市民。

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