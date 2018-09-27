府谷县新图书馆正式开馆 总投资1.1亿藏书18万册

府谷县新图书馆正式开馆

据了解，府谷县新图书馆总投资1.1亿元，馆藏书籍近18万册。

西部网榆林讯 9月26日上午，府谷县举行新图书馆开馆仪式，该图书馆总投资1.1亿元，馆藏书籍近18万册，年流通量超10万人次，年借阅量超15万册次。

据介绍，府谷县图书馆在布局和功能设计上充分体现文化综合服务理念，以最大限度方便读者为目标，采用一门式管理模式，集“藏、查、借、阅、参”于一体。图书管理实现了采集、编目、流通、办证和书目搜索自动化。

此外，府谷县图书馆还新增自助办证、自助借还、新媒体体验区、创客艺术空间、影视体验厅等功能区，增设了秦晋蒙地方文献、地方历史文化展区、自习区、茶憩区、文化活动中心及24小时城市书房等。2018年6月，在全国县级公共图书馆综合评估定级中府谷县图书馆被评为“国家一级图书馆”。

近年来，府谷县委、县政府高度重视文化事业发展，大力实施“文化兴县”战略，积极推进“文明县城”“书香府谷”创建和文化惠民各项工程，先后建成了府谷大剧院、黄河流域民俗博物馆等一批文化场馆，全县文博事业走在了全省前列。

编辑： 钟莹