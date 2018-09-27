“秋染中国•赏西安”汉城湖第七届汉文化艺术节邀你全方位感受汉文化魅力

西安汉城湖第七届汉文化艺术节新闻发布会现场

汉文化艺术节活动所用的油纸伞展示

西部网讯（记者 王惠）由西安市水务局、未央区人民政府主办，由未央区委宣传部、未央区文化体育旅游局、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心、西安汉城湖实业有限公司、陕西恒耀实业有限公司承办的第七届汉文化艺术节将于10月1日至7日在汉城湖景区举办。

据悉，本届活动将展现两大亮点，一是传统礼仪文化，主要内容有：“品味窖龄西凤，传承千年浪漫”西安汉城湖戊戌年汉式集体婚礼、“尊师孝亲，崇德立志”拜师礼、大汉英雄蹴鞠赛、“汉代游艺竞技场”王者智勇大闯关、大汉皇家迎宾礼、武帝巡游等活动；二是美食娱乐丰富多彩，包括：美食小镇、汉湖渔港赏鱼节、游乐嘉年华、精品商业展等。让广大市民在享受美食盛宴的同时，还能参加多种娱乐项目，尽情玩转假期。

除以上活动外，游客还可以在景区沿线可欣赏醉美汉风油纸伞，感受传统文化的独特魅力。购景区套票的游客可免费穿汉服、打油伞，深入了解汉代服饰礼仪文化，感受一次“穿越”的乐趣。同时还有“汉服同胞抢福利”的活动，可让每天前100名穿汉服游园者，免费游览大风阁博物馆。西安汉城湖景区诚挚邀请广大游客在国庆期间畅游汉城湖，品汉文化魅力。

编辑： 王惠