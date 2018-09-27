第五届丝路电影节亮点纷呈 携手60年西影同献精彩

丝绸之路国际电影节（西安）执委会提供。（资料图）

第五届丝绸之路国际电影节适逢西影60华诞。

西部网讯 大片，一个都不会少；大腕，一个都不能少；大手笔，更是一笔要比一笔精彩……第五届丝绸之路国际电影节将于10月8日启幕。在秉承历届丝绸之路国际电影节“国际化、特色化、专业化”的思想，继续深入发掘丝路沿线国家优秀影片和优秀电影人，继续深入推动电影产业发展和文化深度融合的基础上，本届电影节还将呈现非同以往的显著亮点。

本届电影节有几大亮点。举办科幻电影论坛，带领电影人和观众一起走向未来世界。举办纪录片电影新力量论坛，将深入探讨新时代下青年电影人的机遇与挑战，引导青年电影人反思创作本体，捕捉优秀题材，形成电影新力量。举办“创新·融合·共享——以硬科技驱动影视产业发展变革”论坛，契合硬科技时代发展，将影视与科技产业相融合，助力影视产业高速发展。

中国电影后产品的逐鹿之战暨第二届国际电影IP授权与衍生品开发高峰论坛，邀请来自中国电影学界和产业的行业大咖，共同探讨交流，推动电影IP授权与衍生品开发行业的良性发展。

中国新现实主义题材影片创作论坛，带领观众逐渐从猎奇、虚幻、空洞的内容中走出，越来越会寻找电影的故事性、社会性、艺术性。与此同时，举办大师嘉年华，以电影为纽带，以传帮带为目的，邀请国内外大师级电影人、知名导演从公开课、讲座、一对一交流等方面开展活动，传递优秀影片创作经验，探索中外电影发展途径，加强各国电影文化交流与合作。

举办国际青年导演交流会，以青年导演电影为纽带，通过举办国际性、学术性、实验性、开放性的电影主题活动，展现中外优秀青年电影艺术作品，促进“一带一路”青年电影艺术的交流融合，成为“一带一路” 国际文化活动中的重要项目之一。

电影辩世界，是第五届丝绸之路国际电影节执委会联合CCTV-6电影频道共同主办的国家级电影类赛事。比赛立足内地及港澳台24所顶尖高校，整合专家学者、影评人资源，提高青年人对电影新主张的专业话语权和广大青少年对电影评论的关注度，弘扬丝绸之路国际电影节的宏大主旨。

据了解，今年举办的第五届丝绸之路国际电影节适逢西影60华诞。

60年来，西影为广大观众奉献了《人生》、《钱学森》、《生活的颤音》、《老井》、《红高粱》、《美丽的大脚》、《我的一九一九》、《大话西游》等数十部脍炙人口的优秀影片，从这里先后走出了谢飞、吴天明、黄健中、张艺谋、陈凯歌、顾长卫、黄建新、姜文、芦苇等一代代近百位的优秀电影人。在“一带一路”倡议5周年之际，在第五届丝绸之路国际电影节启幕之际，60年西影将带来充满想象力的精彩，非常值得期待。

编辑： 熊惠玲