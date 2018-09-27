百余名厨齐聚渭南比烹饪 一大波陕西菜令人垂涎欲滴

第八届全国烹饪技能力竞赛陕西赛区暨第三届陕菜品牌创新烹饪大赛在华阴启动。

西部网讯（记者 刘望）为了展示陕菜技艺、传承陕菜精髓、创新陕菜发展、展现厨师风采……今天（9月27日），第八届全国烹饪技能力竞赛陕西赛区暨第三届陕菜品牌创新烹饪大赛在华阴启动。

本次大赛以“华山论剑、振兴陕菜”为主题，来自陕西各地市的150余名名厨大师参加比赛。本次比赛也是为2019年即将要举办的第八届全国烹饪技能总决赛选拔顶尖参赛选手。

除了华阴举办的烹饪大赛外，9月29日上午，渭南市合阳县还将举行2018年中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动，并举办为期一周的中国黄河生态美食名城美食文化周，弘扬中华饮食文化，着力将渭南打造成“中国美食之都”。

据了解，这两项活动将对渭南餐饮界顺应时代变革、抢抓发展机遇、弘扬餐饮文化、推动行业转型、唱响陕菜品牌、提升城市名片等方面，起到广泛的宣传推介作用。

编辑： 刘望