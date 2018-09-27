商洛市持续优化营商环境 微信办照领跑全省

今年1至8月，商洛市新增企业数2200户，同比增长21.65%。



西部网讯（记者 李为涵）9月27日，记者从陕西省营商办、陕西省人民政府新闻办公室举办的“优化提升营商环境” 第六场主题系列新闻发布会获悉，上半年，商洛市营商环境监测考核评价排全省第八，较2017年前进了3个位次，开办企业、获得电力、不动产登记等指标位居全省第一。

提升审批效率 多项指标全省第一

商洛市委常委、常务副市长李豫琦介绍，今年1至8月，商洛市新增企业数2200户，同比增长21.65%；新增个体工商户7919户，同比增长34.56%；民间投资增速达52.4%，高于全省平均水平26.5个百分点。

李豫琦说，针对部分行政审批和服务事项环节多、手续杂、耗时长等企业和群众反映强烈的问题，在简化企业开办和注销方面，实现“54证合一”，企业微信办照率达70%以上，营业执照当场办结率达90%以上，企业开办涉税信息确认“零材料”，企业开办环节数压缩为5项，时间缩短为2.66个工作日。

在办理不动产登记方面，商洛市再造和简化审批流程，办理环节数由原来的8个压缩到3个，企业、群众完成权籍调查、登记资料齐全、符合登记要求的前提下，将整体登记时间由法定的30个工作日逐步压缩至4个工作日。

“我们大力实施流程再造，积极推行极简审批，紧盯办理时间、办理环节、办理成本和申报材料等关键指标，大胆创新整合，对相关审批服务事项的办理环节再压缩、办理时间再缩减、申报材料再精简。” 李豫琦说。

强推互联网+政务服务 微信办照领跑全省

李豫琦介绍，商洛微信办照领跑全省，互联网+政务服务首批实现省市县三级互联互通。市级和商州、丹凤、商南、镇安、柞水、商洛高新区等6个县区的网上大厅已经建成运行，实现了省市县互联网政务平台统一查询、全流程监督，商洛成为率先与省级政务服务网实现互联互通的地市之一。

商洛市工商质监局总工程师国学炜介绍，近几年商洛市优化提升营商环境，截止8月底，新设立市场主体10463户，其中企业2202户，个体7919户，分别较上年同期增长21.65%和34.56%，全市市场主体总量累计99125户。

新设立企业微信办照达到了72.04%，居全省第一，微信办照的经验做法和工作措施被省工商局推广各地借鉴。现在有6个县的微信办照达到90%以上。

编辑： 熊惠玲