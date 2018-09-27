西安明日20时起解除机动车限行 冬防期是否限行尚未接到通知

2018年西安首次实施机动车单双号限行。资料图
西部网讯（记者 刘望）今天（9月27日），咸阳交警通过微信发布通告，宣布明日（9月28日）20时起，咸阳市解除夏防期机动车常态化限行。由于西安、咸阳实施同样的限行措施，这是否意味着西安也将于明日20时起解除夏防期机动车常态化限行？
操作层面上看 9月28日20时起解除限行
2018年4月13日，西安、咸阳两市先后发布了《关于实施机动车限行交通管理措施的通告》，宣布自4月16日至9月30日，西安市和咸阳市城市道路实施常态化限行。限行时间自2018年4月16日至2018年9月30日每日（法定节假日和公休日除外）7：00-20：00。
按照通告，本次夏防期常态化限行应当于9月30日晚解除。但通告也规定：“公休日因法定节假日调休为工作日的，不限行”，而今年9月29日、30日原本是公休周末，因国庆节调整为工作日，所以不应限行。也就是说，从实际操作层面上来看，9月28日20时起，西安市和咸阳市将解除夏防期机动车常态化限行。
冬防期还限不限？环保：尚未接到通知
西安交警部门有关人士已经向媒体确认了这一消息，但尚未公开发布通告。此前，西安市环保局也表示，按照规定，9月30日限行将会解除。据了解，在机动车常态化限行以及其他政策的综合影响下，西安市2018年第二季度高峰拥堵同比下降3.1%，全国百城拥堵指数排名相比2017年第二季度的第9位下降20位。
西安2017年冬防期机动车限行从11月20日至2018年3月15日，为期近4个月时间。今年冬防期是否限行？何时启动？环保部门称，目前还没有接到具体的通知和文件。咸阳2017年冬防期则机动车常态化限行从11月27日起开始，比西安晚了一个星期。
按照规定，宝鸡、渭南、铜川、杨凌等应当同步实施冬防期机动车限行措施的城市，今年未实施夏防期常态化限行。
编辑： 刘望
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