勉县超市员工自制购物卡7折销售，获利9.7万超市损失13万。

勉县超市员工自制购物卡7折销售，获利9.7万超市损失13万。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）本月初，汉中市勉县一家大型超市忽然来了一些顾客，拿着面值数千元的购物卡在超市里大肆消费，个个都像土豪似的；可超市老板就纳闷了，现在制度这么严，他们早都不发售这种大面额购物卡了，这到底是什么情况？

这家超市位于勉县城南，当时有顾客到烟酒柜台，动辄一次购买十条高档香烟，使用500元到5000元的购物卡结账。售货员将这一反常情况向超市反映后，经财务部门核实，他们几年来没有制售过这么大面额的购物卡，就立即向勉县警方报警。

按照超市监控，勉县警方找到了其中两名顾客，她们表示，自己手中的大额购物卡是从别人手里以面值七折的价格购买的，警方判断，如果超市没有制作过这种面值的购物卡，一种可能是超市结算平台被人恶意入侵，还有一种可能是超市有内鬼。

警方根据这些购物卡的制卡纪录，发现制卡人彭某已经离职，接替她工作并使用她操作权限的是员工汤某。制卡室门口的监控录像显示，从今年2月到8月，汤某多次进入操作，与财物系统显示制卡时间吻合。此时汤某被派到西安出差，但警方经过调查，此人已经出现在四川省达州市。

民警赶到达州市海洋宾馆，发现汤某已经登记房间，却没有在房间居住，民警在宾馆附近巡查时，发现一辆汉中牌照的轿车，上前巡查时，发现汤某正躺在车内睡觉，立即将其控制。

据调查，犯罪嫌疑人汤某，男，今年32岁。据他交代，自己接替超市制卡工作后，就动起了心思，在制作小面额购物卡时，盗取200张空卡，借着超市管理漏洞，分12次充值20多万元，给超市造成经济损失13万元，汤某自己获利97000元。

目前犯罪嫌疑人汤某已经被勉县警方刑事拘留。

编辑： 韩睿