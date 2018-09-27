汉中9岁女孩逃学被父亲吊打满身伤 警方介入处理

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 张少辉）都说孩子是父母的心头肉，然而，汉中洋县一个9岁的小女孩因为经常逃课、离家出走，被自己的父亲打得偏体鳞伤住进了医院。更令人不解的是，孩子住院后，她的父亲就一直联系不上了。

在汉中市中心医院脊柱外科的病房内，记者见到了女孩小王。虽然事情已经过去了八九天，但小王的脸上、背上、胳膊和腿上，还留有被打伤后结的血痂。小王告诉记者，这些伤都是她父亲打的。

记者：“你这伤是咋来的?”

小王：“我爸爸打的。”

记者：“他咋打你的？”

小王：“把我吊那里打我的。”

记者：“他为什么要打你？”

小王：“因为我不听话。”

小王的主治医生告诉记者，当时女孩被送到医院时，情况并不乐观。

汉中市中心医院脊柱外科主任李维：“病人来的时候，小孩身上伤处比较多，一个是考虑颈椎的脱位，但这个脱位程度比较轻微。还有另一个问题，右肩关节脱位，这个脱位当时来了我们就给复位了，现在也是保守治疗过程之中。”

医护人员介绍，孩子父亲将孩子送到医院后，就再也没有出现过。现在孩子的生活都成了问题。

汉中市中心医院脊柱外科主任李维：“由于没人管、找不到家人，所以我们科里护士、大夫还有其它临床的病人给小孩吃点、买点喝的，基本上一日三餐，我们科里看着小孩可怜，9岁，没人管。”

随后，记者来到小王家所在的洋县戚氏街道办事处陶岭村，在当地派出所和村干部的协调下，联系到了小王的父亲。据小王父亲讲，多年前他和妻子离婚，现在一个人抚养9岁的小王和她11岁的哥哥，再加上家里还有一个八十多岁瘫痪在床的老父亲，日子过得十分艰难。这两年，在镇、村两级的帮扶下，他贷款五万元办了一个养鸡场。由于平时忙，疏于对孩子的管教。两个孩子不是逃课就是离家出走。前不久，小王再次逃课离家出走，最终被当地派出所找到后才送回了家。

小王父亲：“气得没办法了，回来把女儿给收拾了一顿，给打失手了，现在心里很后悔。”

小王父亲说，将女儿送到医院后，他实在拿不出钱给孩子看病，索性就将女儿扔在医院不管了。对于小王父亲打伤女儿的行为，当地派出所和村组干部对其进行了严厉批评教育。

汉中洋县公安局戚氏派出所所长李延升：“今后在教育子女方面，坚决克服咱们这种急躁、暴躁方法，特别是回去采取暴力殴打、或者其它不当方法，这可有法律规定、轻则我们批评教育，重则你造成后果，我们将按照妇女儿童保护法，家庭暴力依法追究责任了。”

鉴于小王一家的实际情况，当地警方要求小王父亲先给女儿看病，待女儿康复后，再依法对其父亲做出处理。目前，当地街道办事处已协调民政和相关部门，在小王看病治疗过程中给予适当救助，同时要求村组干部，加强对小王一家的关照和监管，杜绝小王父亲在今后教育孩子过程中再次采取体罚等暴力行为。

编辑： 韩睿