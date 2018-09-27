9月28日晚8时起 咸阳机动车限行解除

西部网讯 今天（9月27日），咸阳交警发布通告，9月28日晚8时起，咸阳市机动车限行解除，具体如下：

根据今年4月13日发布的《关于实施机动车限行交通管理措施的通告》，在咸阳市限行区域内实行机动车限行时间为2018年4月16日至2018年9月30日每日（法定节假日和公休日除外）7:00—20:00，若公休日因法定节假日调休为工作日的，不限行。

今天是9月27日，距10月1日仅剩3天，公休日因法定节假日调休为工作日的不限行，也就是说再过1天从本周五（28日）晚8:00起机动车解除限行，你的车就可以正常上路了。

编辑： 钟莹