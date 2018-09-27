第三届“榆溪学者论坛”开幕 共商榆林创新转型大计

西部网榆林讯（记者 李明）9月26日下午，陕西省丝绸之路青年学者论坛榆林分会场第三届“榆溪学者论坛”开幕。论坛以“积聚天下英才，助力实现‘三大目标’”为主题，吸引了来自国内外的专家学者和青年才俊齐聚一堂，共商榆林创新转型、追赶超越大计。
榆林市长李春临说，当前榆林正处在转型升级的关键期，省委、省政府对榆林提出“三大目标”和“两个更大”要求，对榆林发展寄予厚望，“今天的榆林，格外重视人才，格外关爱人才，对人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。”
据了解，榆林市委、市政府近年来始终把人才资源作为第一资源，围绕引进、培养和用好人才谋篇布局，形成以一个《意见》、一个《措施》、六个《办法》、十一个《细则》为支撑的人才政策体系；积极引导各级各部门注重发挥各类人才在推动榆林转型发展、追赶超越中的主力军作用，尊重人才、尊重知识在榆林蔚然成风；大力建设各类院士专家工作站，创新开展产学研合作，借势集聚高端智力助推榆林追赶超越，实现个人价值和社会价值的完美结合；充分发挥党的政治引领和政治吸纳作用，注重推荐专家学者担任各级党代表、人大代表和政协委员，积极参与党委和政府的重大决策、重大部署。突出待遇激励，鼓励各类企业采取股权奖励、收益分红等方式，提高科研人员成果转化收益比例，重视服务保障，彻底解除人才创新创业后顾之忧。
开幕式后，中国工程院院士王双明、潘复生，国际沙棘协会主席邰源临分别以《鄂尔多斯盆地煤炭资源与环境保护》《镁合金产业的创新发展》《沙棘的生态作用及产业发展》为题作了主题报告。
编辑： 韩睿
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