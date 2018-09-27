首届榆商回归创业大会举行 榆林市长诚挚邀请榆商回乡创业

西部网榆林讯（记者 李明）9月26日，首届榆商回归创业大会在榆林举行，会议主题为“新时代·新榆林·新榆商”，大会期间还举行了签约仪式，共签约引资600多亿元。

在当天的会上，榆林市总商会携手55家榆林商协会和全国知名商会向国内外客商发布了题为《新时代·新榆林·新榆商 加强投资合作 服务“三大目标”》的倡议书，旨在凝聚榆商力量、展示榆商风采、打响榆商品牌，合力谱写榆林“转型升级、高质量发展”华丽篇章。

榆林市长李春临说，榆商始终站在时代的前列，为家乡增添了光彩、赢得了荣誉，是具有优良传统、强大实力、强烈社会责任感的团队，用实际行动谱写了一曲曲动人的“绿叶对根的情谊”，以实际行动提升了经商办企业的境界，传承了中华民族的传统美德。

“榆林具有广阔的发展空间、宽广的创业舞台、无限的投资机会、众多的政策优惠和良好的服务保障，榆商回归创业恰逢其时，投资榆林商机无限。”李春临诚挚邀请榆商回归创业，并作出郑重承诺，“全市上下将毫不动摇鼓励、支持、引导榆商回归创业，家乡榆林将成为企业家发展壮大的沃土和展示才华的宝地。”

大会期间还举行了签约仪式，全市共签约项目31 个，其中合同项目11个，总投资40.22亿元；协议项目20 个，总投资640.05 亿元。

编辑： 韩睿