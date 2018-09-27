西安航空基地念好纪律作风“三字诀” 全力构建优良营商环境

西部网讯 今年以来，西安航空基地纪检监察机关将锤炼服务作风作为“营商环境提升年”的重要抓手，主动采取多项措施，从源头杜绝吃拿卡要报、庸懒散慢虚等问题，以“新”、“实”、“严”为工作主线，念好纪律作风“三字诀”，为区域营商环境全面优化提升提供坚强纪律保障。

念好“新字诀”，创新畅通信访渠道。西安航空基地采取多种创新方式广而告之，畅通举报渠道。为了让群众信访举报“找对门”，西安航空基地以一对一走访的形式，面向辖区企业和社区发放了精心制作的“监督联系卡”，同时在人流密集区域张贴宣传海报300余份，让广大群众对信访举报的受理范围、举报方式、联系电话一目了然，亮明了来电、来信、来访、信箱、网络“五位一体”的监督举报方式，有效搭建了群众监督制约基层行政“微权力”的“直通车”。

念好“实字诀”，下沉一线解决问题。以“深入基层、深入群众”为基本原则，西安航空基地主要领导定期走入一线，主动与企业进行面对面沟通、“零距离”交流，广泛收罗问题线索。同时，围绕窗口部门涉企服务意识、服务态度、服务质量和办事效率等制作发放了调查问卷，及时掌握营商服务满意度的第一手信息，征求意见建议，不遗余力解决企业发展问题，不断延伸营商环境监督触角，切实推动工作作风持续优化。

念好“严字诀”，作风顽疾严查细究。西安航空基地纪检监察机关主动融入经济社会发展大局，建立常态化监督检查机制，以查促效、以查促改，进一步严肃工作纪律。基地明确了行政审批、项目服务等重点领域的5个监督重点和8项监督方式，特别针对行政效能、“最多跑一次”履行情况、项目开工建设等重点问题先后开展监督检查19次，督促党员干部当好“五星级服务员”和金牌“店小二”，为企业投资兴业保驾护航。

编辑： 韩睿