报建流程“一图清” 帮办代办“不跑腿” 西安航空基地推出投资便利化举措悉心服务企业

西部网讯 “项目开工需要办什么手续？怎么能最快速度完成各项手续办理？”在不少企业在设立初期，都有着类似的疑问。近期，西安航空基地以报建流程图、帮办代办等多种创新服务方式，提升辖区投资便利化水平，让企业“一图清”、“不跑腿”，投资兴业无后顾之忧。
西安航空基地作为高端装备制造项目的聚集高地，工业项目较多，许多民营企业在项目建设期间，办理报建手续缺乏相关经验，影响了项目的建设效率。为了解决这一痛点，西安航空基地多部门联动，对项目建设期间的各类手续进行了系统梳理，设计制作了“项目手续流程图”，详细描述了项目开工、竣工、验收等多个关键环节的逻辑关系，同时配以审批证件的实例照片进行直观展示，让企业办理手续的目标路径一目了然。
“我们企业在入区的时候，对建设阶段要办的手续内容多少有些困惑。”陕西佳乐杭萧钢构科技有限公司企业负责人表示，西安航空基地的“一张图”，让他很快就看懂了整个手续办理流程。“感性认识了审批流程，大幅提高了我们办理手续的效率。在短时间内，项目就实现了开工建设。”
与此同时，西安航空基地通过线上监管+线下配合的工作模式，实现97%的施工许可事项网上办理。西安航空基地还专门成立了“上门服务小分队”，为入区企业量身打造审批时间表、流程风琴包和服务纪实表，并指派专人一对一帮办代办，严格按照既定时限办结，受到一致好评。在此基础上，西安航空基地将进一步加强与入区企业主动对接、主动服务、主动协调，真心实意地为项目单位排忧解难，实实在在解决项目存在问题，以“店小二”和“五星级”服务，为企业提供审批少、效率高、服务好的一流营商环境。
编辑： 韩睿
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