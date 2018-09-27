陕西新开第十五条全货运航线 每周三班飞往东南亚

西部网讯 今天（9月27日）上午10点30分，随着GI4109航班顺利起飞，陕西西安—河内全货运定期航线正式开通。该航线每周三班，是我省开通的第五条国际全货运航线，也是首条东南亚方向全货运航线。至此，西安咸阳国际机场全货运航线增至15条。
西安—河内航线由西部机场集团航空物流公司主导开通，预计全年拉动货邮吞吐量超3000 吨。
为促成西安至河内全货运航线开航，航空物流公司积极与龙浩航空沟通协调，深化战略合作，在货运航线网络布局规划、运力投放等方面达成共识，确定优势物流企业作为集散代理人。
此外，航空物流公司首次采用包舱销售形式运营国际全货运航线，承担从舱位销售、货源组织到地面操作一条龙服务。
越南首都河内市是“一带一路”沿线重要城市。该航线的开通，是航空物流公司进一步打造咸阳机场“一带一路”航空物流枢纽、提升货邮集散功能的具体举措，对于助力陕西建设“国际运输走廊”，打通与东盟自贸区成员国家空中通道，主动融入区域经济一体化发展具有重要意义。
今年1至8月份，航空物流公司累计完成货邮保障14.97万吨，同比增长15.1%。7、8月份，连续两个月拉动咸阳机场单月货邮增速排名位列全国十大机场第一。
下一步，航空物流公司将进一步优化发展环境，深化与重点物流企业战略合作，新开俄罗斯、香港、大阪等多条国际全货运航线，发挥好航空物流在高端带动、产业聚集等方面的带动作用，助力我省发展“三个经济”。
编辑： 沈晓芳
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