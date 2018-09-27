巴基斯坦班格拉舞。

西部网讯（记者 敬泽昊） “今年，我们巴基斯坦中国文化中心和陕西省文化厅合作了多个项目，都很成功，在此我要感谢陕西省文化厅，感谢陕西的艺术家们和文化机构对于海外文化交流工作的支持。”当地时间9月26日晚上，在天涯共此时——文化交流专场演出结束之后，中国驻巴基斯坦大使馆文化参赞兼中国文化中心主任游翼，表达了自己的谢意和未来继续开展合作的意向。

天涯共此时——文化交流专场演出是文化和旅游部重点打造的文化品牌，按照计划在中秋节前后，全球的中国文化中心要开展系列文化活动来实现联动。同时，这场演出也是本年度陕西省文化厅和巴基斯坦中国文化中心部省合作项目的重要组成部分。据陕西省文化厅文化艺术处处长覃彬介绍，为了做好本次参演工作，经过一番精挑细选，最终敲定了一批具有陕西文化特色的节目赴巴基斯坦参加演出。

仿唐乐舞《丝路长安》拉开了整场演出的序幕，用群舞将大唐长安的盛世风华淋漓尽致的展现出来。古琴、琵琶与箫轮番上阵，吹奏的一曲曲动人旋律，让现场的巴基斯坦观众领略到了历史悠久的中华乐章，也引起了身处异国他乡的中国观众情感上的共鸣。秦腔表演《小宴》，既展示了大秦之声的豪迈大气，也彰显了这门古老剧种在服饰、妆容等方面的匠心独运。此外，巴基斯坦的艺术家们也带来了极具当地风情的表演，为整场演出增色不少。热情的巴基斯坦观众则在演出后涌上舞台，拉着还没有卸妆的中国演职人员合影留念，来表达自己对于演出成功的祝贺，以及对于中国文化艺术的好奇与喜爱。

在今年年初的陕西省政府工作报告中明确提出要“加强‘国风秦韵’文化品牌建设”，助推陕西文化走出国门。此后在文化和旅游部的指导下，陕西省文化厅与巴基斯坦中国文化中心密切协作，精心组织策划了一系列文化交流活动，在两国均产生了一定的影响。

首先是今年4月下旬，为庆祝巴基斯坦中国文化中心挂牌成立三周年，陕西宝鸡艺术团为巴基斯坦观众献上了一场名为“盛世大唐 相约千年”的精彩文艺演出。随后为积极响应习总书记上合组织青岛峰会倡议，于6月下旬在该国举行“国风秦韵——陕西文创上合国家巡展”首站活动。同期在西安也成功举办了巴基斯坦细密画展，也受到陕西观众的热烈欢迎。就在一个多月前，来自陕北的媒海艺术团，和巴基斯坦的同行们联袂奉献了一台晚会，来庆祝巴基斯坦独立日。

而巴基斯坦国家艺术委员会主席贾马尔沙，本月初才带领巴基斯坦的艺术家们前往西安参加第五届丝绸之路国际艺术节。作为本场演出的东道主，他在致辞中与出席演出活动的陈伟（中国驻巴基斯坦大使馆参赞）、游翼、以及现场的一千余名观众分享了自己在陕西参演的感受。他说自己很荣幸获邀参加丝绸之路国际艺术节，并借机的感受到了陕西文化的博大精深，并深深为之震撼。同时，他也感谢陕西的艺术家们今年为巴基斯坦人民奉献的多场演出，并希望这样的文化交流活动能够持续下去。