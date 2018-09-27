西安交大方程式车队发布2018赛季新车 轻量化设计性能更佳

9月26日，西安交大毅行方程式车队发布2018赛季新车。
9月26日，西安交大毅行方程式车队发布2018赛季新车。
西部网讯（记者 彭芬） 9月26日, 西安交通大学广汽丰田毅行方程式车队举行2018赛季新车发布会，由西安交大学生自主设计研发，历时一年打造的“58”号新车正式问世。
“‘58’号赛车不论在轻量化设计、动力总成，抑或是电控气动换挡系统、碳纤维空气动力学系统等各方面都实现了质的飞跃。”据毅行方程式车队副队长陈俊龙介绍，新赛季赛车较去年赛车有了全面的升级优化，无论“颜值”还是性能均更胜一筹。下个月，该车将代表西安交通大学赴襄阳征战中国大学生方程式2018赛季。
据悉，西安交通大学方程式车队成立于2015年，吸收各个专业人才，每年针对中国大学生方程式汽车大赛，设计、制造、调试、运营方程式汽车，拓宽大学生创新思维，锻炼工程意识，提升专业素养。
中国大学生方程式汽车大赛是一项面向大学生的综合性工程教育赛事。2018赛季参赛队伍共78支车队，2600余名参赛队员，比赛持续7天，将进行静态赛、动态赛共8个项目的角逐。
编辑： 韩睿
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