“华彩40年——2018境外媒体看陕西 ”活动在西安启动
时间：2018-09-27 09:37:49
来源：西部网-陕西新闻网
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“华彩40年——2018境外媒体看陕西 ”活动在西安启动
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是中国改革开放40周年。为生动展现40年来陕西各项事业取得的辉煌成就，全面展示三秦大地的巨变，讲好中国故事，9月26日，由中共陕西省委外宣办主办的“华彩40年——2018境外媒体看陕西”活动在西安正式启动。
西部网讯（记者 潘南冰）2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是中国改革开放40周年。为生动展现40年来陕西各项事业取得的辉煌成就，全面展示三秦大地的巨变，讲好中国故事，9月26日，由中共陕西省委外宣办主办的“华彩40年——2018境外媒体看陕西”活动在西安正式启动。
此次活动邀请到来自美联社，欧新社，日本广播协会（NHK）、共同社、《每日新闻》、《读卖新闻》、富士电视台，土耳其阿纳多卢通讯社、西班牙埃菲社等9家境外媒体的10余名记者参加。
9月26日-9月30日，采访团将走进西安、延安、铜川、汉中等地，实地参观采访陕西的新能源产业、传统能源企业创新转型升级、现代物流和“智慧仓储”、“一带一路”商贸物流枢纽、动漫和文创产业、中国西部科技创新港“智慧学镇”、有机农业等各领域、行业，深入报道陕西经济社会发展的新面貌、新成就。
据了解，在为期5天的活动中，采访团将以“陕西改革开放40年变迁”为主题，以文字、视频、影像为载体，通过媒体记者和知名摄影师的视角，聚焦陕西美丽的自然风光、丰富的历史遗存、醇厚的民俗风情和多姿多彩的城市建设，定格陕西之美、百姓之乐。据悉，活动期间，外媒记者将以多种语言向世界传播陕西声音。
编辑：
韩睿
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文化柳青深入人民、扎根基层的形象被演绎得感人至深，同时《创业史》中梁生宝、梁三老汉等许多人物的原型，都在剧中得到了丰满的呈现。09-12
文化秦始皇兵马俑、黄帝陵……这些丰厚的文化历史资源，如何在新时代焕发光彩，创造出符合时代需求的文化产品，陕西正在频出新意。09-12
文化本次论坛以“新时代、新作为、新跨越”为主题，旨在促进“一带一路”沿线国家和地区在影视领域进行更多专业合作。09-12
文化一声声奔腾豪迈的安塞腰鼓，一步步潇洒跃动的陕北秧歌……舞剧《兰花花》中除了那质朴自然的舞步，旋律同样也引人入胜。09-10
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文化9月7日，该剧将作为开幕演出，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，目前全团上下正在为开幕演出做最后的准备。09-06
三农陕西省对农产品的安全生产和监管体系建设不断加强。目前，已有60%的县区开通了县级追溯平台门户网站。09-26
三农省农业厅要求重点抓好秋收秋种、项目实施、安全生产等工作，推进农机农艺融合，全力打赢打好“三秋”攻坚战。09-26
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三农金秋时节，陕西杨凌农科城里果味飘香，当地企业与专业合作社的工人抢抓时机对收获的水果进行分拣、打包，准备发往全国各地。09-26
三农全省各地从9月中旬到10月上旬，都策划举办丰富多彩的庆祝活动。截至9月18日上午，各地活动已确定的有261场次。09-20
三农铜川市2018年扶贫产品交易会落下帷幕。作为我省首个扶贫产品交易会，此次交易会成功签约221个项目、引资67.65亿元。09-20
三农来自陕西各贫困县的272名务工人员聚集在西安火车站，乘坐西安开往喀什的K169次“丝路扶贫列车”前往新疆摘棉“淘金”。09-20
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三农安康市对落户的毛绒玩具企业提供资金补贴、融资支持、税收优惠、就业帮扶等一揽子产业扶持政策。09-20
三农9月19日10时，安康市镇坪县“首届中国农民丰收节暨群众性精神文明建设助脱贫活动”在东风村举行，庆祝全县人民物质、精神文明双丰收。09-20
三农农村有丰富的宝藏，以往由于缺少品牌或品牌影响力小、宣传渠道不畅等因素，很多优质农产品难以触达城市消费者。09-19
三农在铜川市全民健身馆广场上，铜川市举办了2018年扶贫产品交易会，用一场别样的扶贫产品“嘉年华”，欢庆今年的大丰收。09-19
旅游昨日，北京青年报记者从北京市交通委获悉，2018年国庆假期期间，北京域内所有收费公路对7座以下（含7座）载客车辆免收通行费。09-27
旅游金秋时节，这里的草原换上了金黄色的盛装，湛蓝的天幕下，牛羊如珍珠散落，呈现出独特的美丽景观。09-27
旅游记者从吉林珲春东北虎国家级自然保护区管理局获悉，珲春市哈达门乡东方红村一村民26日现场目击野生东北豹“作案”现场。09-27
旅游北京鸟巢、京东石林峡、莲花池公园等6景区实行了降价或免费开放，其中鸟巢门票降10元，为40元。09-27
旅游为了方便广大居民看潮，下沙公交公司将在农历八月十八（9月27日）开通前往海宁盐官观潮城的观潮专线。09-27
旅游2018年中秋假期已结束，在已经公布中秋假期旅游收入的15个省份中，湖南以124.94亿元列旅游总收入排行榜第一名。09-27
旅游记者从江西省旅游发展委员会25日召开的新闻发布会上获悉，江西计划用三年时间，使景区门票价格比全国同等级景区平均价格低10％。09-26
旅游9月25日，苗族手工艺人杨颖(左)和杨熹在展示蜡染披肩。贵州省毕节市织金县苗族蜡染工艺独特，部分蜡染作品已走出大山、走出国门。09-26
旅游近日，参加2018世界旅游小姐全球总决赛的选手在陕西汉中学习中国书法、地方戏剧表演，品尝汉中传统小吃和特色美食。09-26
旅游中央气象台预计，25日夜间至28日，受冷空气影响，新疆北部、西北地区、内蒙古、华北等地的部分地区有4—6级偏北风。09-26
旅游随着西安至成都的西成高铁开通，陕西铁路客流激增。中秋小长假期间,陕西高铁发送旅客67.8万人次。09-26
旅游生活垃圾1袋可兑换胸牌1个，2袋可兑换钥匙扣1个，可回收垃圾1袋可兑换抽纸1包或湿巾1袋……09-26
美食月饼作为中秋的必吃食品，怎样吃月饼才能让你不会腻，而且又健康呢，下面这些方法可以一试。09-27
美食板栗含有丰富的营养成分，包括糖类、蛋白质、脂肪、多种维生素和无机盐。1、板栗中所含的丰富的不饱和脂肪酸。09-27
美食东北大碴子富含人体所需的微量元素，其中烟酸就是当中的一种。这类物质能促进肠胃的蠕动，引导食物正常消化，是主料便秘的首选食物。09-27
美食现代社会中，崇尚素食主义者越来越多，素食人群也趋于年轻化。当我们膳食中高油脂的动物性食物比例较高时。09-27
美食老人由于咀嚼不好，消化功能降低，身体的各大机能有所减退，所以在饮食上要有讲究。一般来说，采用烧、炖、煮。09-27
美食然后加入去皮的蚕豆，不断翻炒，直到蚕豆熟透，加盐调味后关掉炉火放在一边备用。倒入前面处理好的米饭，不断翻炒。09-27
美食9月20日，伊利集团、中国农科院农业质量标准与检测技术研究所在京举行乳品质量安全科技创新协作交流座谈会暨战略合作签约仪式。09-26
美食螃蟹的营养价值很高，中医认为，螃蟹有清热解毒、养精活血、通经络、补骨添髓、续绝伤、滋肝阴的功效。小贴士。09-26
美食秋冬季节，我们的肌肤因暴露在干燥的空气中，感觉也被日渐风干。皮肤容易失去光泽、弹性不足、产生细纹，甚至瘙痒、起屑。09-26
美食糯米用水浸泡，黑芝麻放到筛子里淘洗一下，最好是用那种网眼很细的筛子，没有的话就用纱布兜裹着淘洗 水分炒干后炒。09-26
美食秋天的藕应季又养生，相信很多人已经开始嚼食美味的藕片了。1、先将莲藕洗净，根部朝下放入准备好的水桶内。09-26
美食又到了吃栗子的好时候了，平日里喜欢在路边小摊买一点糖炒栗子当作小食。今天来点新花样，用板栗和冬瓜一起素烹。09-26
健康女性朋友平时应该养成正确的养生方法，保证充足的睡眠，合理的搭配饮食，避免情绪的波动，坦然的面对一切，不能有太多的心理负担。09-27
健康出游不比居家，病痛、意外风险大增，出游可能要面对各种“旅游病”和突发意外情况，学会如何应对这些突发意外才能更好地保障出游的安全。09-27
健康红曲味甘，性温，具有活血化瘀、健脾消食等功效，用于治疗食积饱胀、产后恶露不净、瘀滞腹痛和跌打损伤等症。09-27
健康并非所有人步入中年后都会肥胖。导致中年肥胖增多的原因，主要是几个方面综合的因素。首先是能量摄入与消耗不平衡。09-27
健康很多的食物通常在我们的餐桌上随处可见，但人们不一定了解它们神奇的补血疗效。09-26
健康西红柿是一种日常生活中非常常见的水果，它既可以当水果又可以当食材和很多食物一起烹饪。09-26
健康现在很多孩子都会出现积食的情况，这让家长问都十分的着急，如不及时处理，造成的身体危害就会加大。09-26
健康“湿气重”是一个我们不陌生的词汇，特别在岭南地区。但湿气重是什么一回事却没什么人能说得清楚。09-26
健康大家都知道高血糖主要是由血液内的糖分过多造成的，而淀粉则是糖分的主要来源之一。09-26
健康牛黄解毒片是生活中常备的一种去火的药物，可以排毒降火，若是不了解其中的副作用，那么会给身体带来健康隐患。09-26
健康挑选西红柿一定要注意，成熟的西红柿是比较软的，不是很硬。如果感觉里面有硬核，最好就不要选择买。09-25
健康不能长时间使用眼睛，工作一段时间后应多看看绿色植物，每天晚上睡觉之前可以使用热水来热敷，这样可以缓解眼睛的疲劳，多吃含有维生素a的食物。09-25
教育多年来，南京科技职业学院依托在国际交流合作与教育输出领域的经验，为“走出去”的中国企业量身打造“中国方案”。09-27
教育这180度的翻转很说明问题，当网络依赖的门槛越来越低龄化，在这其中，家长和学校能做些什么？张海波向记者讲述了他的故事。09-27
教育截至2017年底，教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会共认证了全国198所高校的846个工科专业。09-27
教育“个性化”选择托管即由第三方机构组织开展体育、艺术、科普活动、非物质文化遗产传承教育等优质教育服务。09-27
教育蓝皮书显示，根据近5年的数据统计，在穗留学回国人员中女性比男性多，出生地为广东省的占比达55.7%。09-26
教育家长群似乎成为很多父母的心病，虽然能第一时间获知孩子动态，但焦虑、马屁、戏精、广告也随着群聊窗口一齐涌入。09-26
教育东西城胡同多，但即使在通行条件有限的胡同，也无法打消家长“让孩子出了校门就开车门”的执念。09-26
教育参加完由教育部、中央广播电视总台联合举办的“2018寻找最美教师”颁奖典礼的于教授谦逊而快乐。09-26
教育今年以来，邢台经济开发区启动“非遗大篷车进校园”活动，让孩子们近距离领略传统文化的魅力。09-25
教育各类竞赛过多过滥、山寨社团层出不穷、培训机构掺杂其中，这不仅让家长眼花缭乱，也增加了学生的课外负担。09-25
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数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车其气动设计外形看起来有点像钢铁侠的头盔，有一个探测器形状的挡风玻璃，空气入口被纤细的LED灯包围。09-27
汽车美国福特公司一名高管24日表示，福特正考虑在中国工厂加快生产更多林肯车型的计划。09-27
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汽车动能自进化，纵享全擎超能选择——秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。09-26
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汽车沃兰多搭载1.3T发动机，最大功率120kW，峰值扭矩230N m，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱或6速手动智能启停变速箱。09-25
汽车这款光滑的双门轿跑是一款电动自动驾驶概念车，但它的外观却让人想起1969年首次亮相的宾尼法利纳风格的504轿跑。09-25
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汽车这家豪华跑车制造商18号在其意大利著名的马拉内罗工厂揭开了法拉利Monza SP1和SP2的面纱。09-20
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汽车以“奥迪迎来电动时代”为主题的奥迪全球品牌峰会在美国旧金山开幕，并在峰会上正式发布奥迪纯电动SUV e-tron，美国地区售价为7.48-8.67万美元。09-19