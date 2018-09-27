“华彩40年——2018境外媒体看陕西 ”活动在西安启动

西部网讯（记者 潘南冰）2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是中国改革开放40周年。为生动展现40年来陕西各项事业取得的辉煌成就，全面展示三秦大地的巨变，讲好中国故事，9月26日，由中共陕西省委外宣办主办的“华彩40年——2018境外媒体看陕西”活动在西安正式启动。

此次活动邀请到来自美联社，欧新社，日本广播协会（NHK）、共同社、《每日新闻》、《读卖新闻》、富士电视台，土耳其阿纳多卢通讯社、西班牙埃菲社等9家境外媒体的10余名记者参加。

9月26日-9月30日，采访团将走进西安、延安、铜川、汉中等地，实地参观采访陕西的新能源产业、传统能源企业创新转型升级、现代物流和“智慧仓储”、“一带一路”商贸物流枢纽、动漫和文创产业、中国西部科技创新港“智慧学镇”、有机农业等各领域、行业，深入报道陕西经济社会发展的新面貌、新成就。

据了解，在为期5天的活动中，采访团将以“陕西改革开放40年变迁”为主题，以文字、视频、影像为载体，通过媒体记者和知名摄影师的视角，聚焦陕西美丽的自然风光、丰富的历史遗存、醇厚的民俗风情和多姿多彩的城市建设，定格陕西之美、百姓之乐。据悉，活动期间，外媒记者将以多种语言向世界传播陕西声音。

编辑： 韩睿