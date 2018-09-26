中国书画展在伊斯兰堡开幕 创新手段艺术诠释中国“福”

中国书画展在伊斯兰堡开幕。

中国书画展在伊斯兰堡开幕。

冀福记的八幅作品全部都是中国“福”

“几十年前我参演过电视剧《西游记》，翻阅过相关资料，知道唐僧西天取经的时候曾经路过过巴基斯坦，甚至还在伊斯兰堡附近长期停留。”陕西书法家冀福记说。所以当接到前往巴基斯坦进行文化交流的任务时，他毫不犹豫的答应了，并挑选了自己最有代表性的作品，以期能在玄奘曾经驻足的国家，展示中华博大精深的书法艺术。

当地时间9月26日上午，包括冀福记8幅作品在内的60余幅陕西书画名家作品，亮相巴基斯坦国家艺术中心，参加由中国驻巴基斯坦大使馆主办，陕西省文化厅和巴基斯坦中国文化中心承办，陕西省对外文化交流促进会协办的“国风秦韵”中国陕西书画展。

冀福记的八幅作品全部都是中国“福”，不过他却将喜鹊、凤凰、龙和孔雀等在中华文化中富有吉祥意味的元素融入了其中，使得每幅中国“福”都独具特色。

按照冀福记的说法，选择这些中国“福”，一方面就如同“福”的字面意思那样，给巴基斯坦人民送去祝福。另一方面，他对所有“福”字都进行了改造——“田”字部分中的“十”字被“人”字取代，来表达人心相通，才是国与国之间真正的“福”，这也贴合了中国人所讲的“做事先做人”的原则。

这次和冀福记一起来参加文化交流活动的陕西画家祁自强，他的作品描绘了家乡陕西的壮美山河——有秦岭山脉的秀美，还有黄土高原的雄浑与苍凉。祁自强希望巴基斯坦的同行们能通过这些画作了解到陕西的自然风光，未来有机会也能来陕西进行创作交流。

“来巴基斯坦的飞机飞越了昆仑山脉，我也有机会在空中俯瞰这座中巴两国的界山，同时又是中华文化中的神山，终年不化的积雪和连绵不绝的群山给我留下了深刻的印象。”祁自强说自己回去后会以昆仑山为主题画一幅“大画”，画作的名称就叫《昆仑美雪 滋润中巴》。

编辑： 钟莹