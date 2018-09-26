陕西公民在省外见义勇为且未受表彰 可向户籍所在地举荐申报

西部网讯（记者 彭芬） 在将见义勇为奖励标准提高，明确见义勇为致人损害不担责之后，9月25日，在省十三届人大常委会第五次会议上提请审议的《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例（修订草案修改二稿）》（以下简称修订草案修改二稿）进一步明确了本省公民在省外的见义勇为行为的举荐申报条件，同时对见义勇为人员人身权益保障，精神事迹和荣誉名誉保护作出了规定。
在省外见义勇为且未受表彰 可向户籍所在地举荐申报
本省公民在省外见义勇为，如何举荐申报？省人大法制委员会副主任委员贾治国介绍，修订草案修改二稿将第八条第四款修改为：“户籍在本省的公民在本省行政区域外见义勇为且未受过表彰的，举荐人或者申报人可以向见义勇为人员户籍所在地的县（市、区）见义勇为工作机构举荐、申报”。
调查核实本人意愿 要求保密的应当保密
“有的常委会组成人员提出，为保护和保障见义勇为人员人身权益，举荐申报、确认公示和表彰奖励等工作应充分考虑和尊重其本人意愿，并应进一步完善关于见义勇为人员保密的具体规定。”贾治国表示，为此，修订草案修改二稿第九条增加第二项，对调查核实见义勇为人员本人意愿作出了规定。
同时，对第十条第一款、第二十三条第一款相关内容进行了调整完善。其中规定，“对需要保密的见义勇为人员或者本人及其近亲属要求保密的，有关部门在确认、表彰奖励和宣传过程中应当为其保密”。
见义勇为人员的名誉荣誉受法律保护
“有的常委会组成人员和部门提出，见义勇为精神是社会宝贵的精神财富。见义勇为人员的荣誉和名誉应当受到全社会的尊重和保护。”
贾治国介绍，因此，修订草案修改二稿增加第二十四条，对见义勇为人员的精神事迹和荣誉名誉的保护作出了规定。“禁止歪曲、丑化见义勇为人员事迹和精神。”“见义勇为人员的名誉、荣誉受法律保护。任何组织和个人不得在公共场所、互联网或者利用广播电视、电影、出版物等，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害见义勇为人员的名誉、荣誉。”
编辑： 王瑜
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