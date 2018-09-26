紫阳一男子冒充政协委员借酒闹事 报警诬陷前女友吸毒

紫阳一男子“冒充”政协委员凌晨借酒闹事被抓。
西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 何春地 杨关顺） 与亲友夜市上喝嗨后，紫阳县男子崔某凌晨到县城某医疗机构找值班前女友“求复合”，未果，遂借酒大闹值班室，向警方报假警称前女友吸毒。面对众人劝阻，崔某非但不领情还冒充北京市昌平区政协委员要挟值班人员。9月23日发生的这一幕闹剧，最终以崔某被警方拘留13天而收场。
凌晨“冒充”政协委员大闹值班室
9月23日凌晨2时许，紫阳县公安局城关派出所接到自称为北京市昌平区政协委员崔某报警，称其前女友柴某有吸毒违法犯罪行为，请警方打击处理。
据紫阳警方介绍，民警接警后在现场见到满身酒气的崔某坐在办公桌上与值班人员争吵。经询问工作人员得知，9月23日凌晨1时40分，崔某酒后到其前女友柴某所在单位找寻柴某“求复合”。未果后，随即在值班室大声吵闹。
崔某在用手机拨打柴某电话无法取得联系后，又频繁使用该单位座机电话不断拨打柴某电话。值班人员与保安多次阻止，崔某还自称其系北京市昌平区政协委员，为紫阳县引进外资4.7亿，只要他给县领导打电话，柴某所在的单位领导及在场工作人员明天就“下课”。
男子报假警称前女友吸毒
因崔某处于醉酒状态，民警将其传唤至城关派出所约束醒酒并开展相关调查取证工作。
经警方查明，崔某于2017年与紫阳县某医疗单位柴某交往期间，对其前女友及亲朋常自称系北京市昌平区政协委员。2017年8月，柴某提出与崔某分手后于今年4月与紫阳县李某结婚。
但自柴某结婚后至今年9月23日，崔某多次在柴某与李某所在单位纠缠并常用微信、短信对柴某语言威胁恐吓，逼迫其离婚。9月22日晚，崔某与亲友喝酒至9月23日凌晨1时40分许，趁酒劲到柴某所在单位找寻柴某，未果。遂报警举报柴某吸毒。
9月24日，根据检验和调查，紫阳县警方已查明，柴某无吸毒情况。警方称，经调查，崔某系紫阳县焕古镇东红村人，现在北京市昌平区某物业公司务工。警方待崔某约束至酒醒后，在进一步询问后，崔某对其寻衅滋事、扰乱单位秩序，冒充政协委员及诬陷柴某吸毒违法犯罪等事实均予以承认。
目前，崔某已被紫阳警方行政拘留13日。
编辑： 王瑜
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