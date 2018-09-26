安康“诚信纳税贷”让6016户企业受益 “税务＋银行”激活创业创新动能

安康市税务部门负责人现场就优化营商环境回答记者提问。

西部网安康讯（记者 毛明博） “推行增值税有奖发票，实施实名办税，加强税收风险核查，推进诚信体系建设，打击虚开发票，让税收征管能力进一步提升。”在今天（9月26日）安康市召开的新闻发布会上，国家税务总局安康市国家税务局总经济师安升利表示，将继续优化营商环境，助力安康发展。

数据显示：今年前8个月，安康市累计组织税费收入 51.76亿元，完成目标的 74.65 %。全市入库增值税21.02亿元、企业所得税4.54 亿元，个人所得税入库3.11亿元。此外，安康全市共减免各类税费6.4亿元，其中：增值税3.9亿元，企业所得税2.1亿元。减免额创历史新高，减税红利持续释放，对减轻企业税费负担，推进供给侧结构改革，促进经济发展起到了积极作用。

为推进企业创新创业激活发展动能，安康市税务部门还联合金融办及8家商业银行推出了“诚信纳税贷”产品，将受惠群体由纳税信用A级企业拓展至B级企业，潜在受惠企业由 284 户增加到 6016户，并通过推行套餐式、一站式服务和新办纳税人“零门槛”服务，为新办纳税人提供包括网上办税服务厅开户、登记信息确认、发票领用等10个涉税事项的“套餐式”服务，实现一次性办结多个涉税事项。

编辑： 王瑜