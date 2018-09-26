紫阳等4县区开办企业零成本 新注册企业可免费刻防伪公章

安康市工商部门负责人向媒体介绍优化营商环境举措。

西部网安康讯 （记者 毛明博） 在今天（9月26日）安康市召开的优化营商环境新闻发布会上，安康市工商局党组成员、副局长申林斌介绍，截止目前，“在安康高新区、紫阳县、镇坪县、宁陕县为更好提升县域营商环境，政府免费为新注册设立的企业提供第一套防伪公章刻制服务，实现企业开办所有环节零成本。”

申林斌介绍，目前，在安康开办企业平均用时由原来的9个工作日缩短至平均用时2.4个工作日；企业到市政务中心只需要进一扇门就可办完以往需要在6个部门往返10余次才能办完的事情；企业刻制防伪公章价格在市公安局的努力下，由1340元至1620元，降到目前的1200元以内。刻制单枚公章成本也由原来的平均230元/枚，降低到165元/枚。

这些实在而可喜的变化也持续优化了安康的营商环境，激发了创业的热情，市场主体也呈现快速增长态势。截止9月24日，安康市场主体累计达到164572户，同比增长12.85%，其中，新增各类市场主体22293户，同比增长16.47%。

据了解，安康市把今年确定为优化营商环境提升年，为转变政府职能，助推安康开放发展，促进市场主体增量，加速追赶超越，安康市工商行政管理局专门印发了《关于建立简化企业开办和注销程序工作相关制度的通知》，落实周报和月报工作制度，每月对各县区市场主体发展情况分析和研判，并将发展情况予以通报，对工作落实不力、排名靠后的县区展开督查、约谈。

编辑： 王瑜