陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开。
西部网讯（记者 张琪）为解决个体私营企业融资难问题，促进我省个体私营经济发展，9月25日陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开。
据了解，“全省个私企业创新发展对接会”由陕西省工商联、陕西银监局等七部门共同举办，旨在增进政府部门、金融机构和个私企业对接交流，全力打造营商环境，努力提升市场准入、竞争和发展环境，支持和促进全省个私经济创新发展，助力陕西追赶超越。
编辑： 王瑜
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