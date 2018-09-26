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陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开

时间：2018-09-26 22:21:41  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开

为解决个体私营企业融资难问题，促进我省个体私营经济发展，9月25日陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开。

陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开。

西部网讯（记者 张琪）为解决个体私营企业融资难问题，促进我省个体私营经济发展，9月25日陕西省个体私营企业创新发展对接会在西安召开。

据了解，“全省个私企业创新发展对接会”由陕西省工商联、陕西银监局等七部门共同举办，旨在增进政府部门、金融机构和个私企业对接交流，全力打造营商环境，努力提升市场准入、竞争和发展环境，支持和促进全省个私经济创新发展，助力陕西追赶超越。

编辑： 王瑜

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